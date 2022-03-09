Флоренс Пью отправится в пески «Дюны»

Флоренс Пью
может сыграть во второй части «Дюны
» Дени Вильнёва
, сообщает Variety
.
В случае успешных переговоров актрисе доверят роль принцессы Ирулан Коррино ― старшей дочери Императора, у которой романтические отношения с Полом Атрейдесом в исполнении Тимоти Шаламе
.
Съемки намечены на ближайшее лето, а в прокат сиквел планируют выпустить 20 октября 2023 года. Вместе с Шаламе к своим ролям вернутся Зендая
, Ребекка Фергюсон
, Джош Бролин
, Стеллан Скарсгард
, Дэйв Батиста
и Хавьер Бардем
.
Если в первом фильме в эпицентре событий оказался Пол Атрейдес, то в «Дюне 2» Вильнёв хочет сосредоточить внимание на персонаже Зендаи.
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