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В Москве состоится ночной марафон сериала «Год культуры»

9 марта
2022 год

Новости кино >>
9 марта 2022

В ночь с 12 на 13 марта в столичном кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ состоится открытый показ сериала «Год культуры». Согласно пресс-службе ТНТ, перед стартом продолжения комедии желающие смогут посмотреть все 20 серий первого сезона на большом экране и окунуться в абсурдно-сатирическую атмосферу региональной системы образования и колоритного городка Верхнеямска, куда отправили чиновника Виктора Сычёва в исполнении Фёдора Бондарчука.

В Москве состоится ночной марафон сериала «Год культуры»
фото: пресс-служба компании «ГПМ РТВ»

«Наш сериал в первую очередь – художественное произведение. Сатирическая комедия – жанр редкий и не всегда точный. А наше высказывание, как мне кажется, точное. Я думаю, оно может попасть в сердце, в душу и ум зрителей. Это романтизм, конечно, и идеализм, но я верю, что художественное произведение хотя бы на секунду может заставить человека задуматься и сделать его лучше. Может быть, это утопия, но я в это искренне верю. Так хочется, чтобы вы посмотрели сериал целиком. В нем есть настоящие актерские бенефисы», — говорит Фёдор Бондарчук.

Ночной марафон стартует в 23:30 12 марта. Нон-стоп «Года культуры» поможет подготовиться к выходу второго сезона, чья премьера состоится 21 марта на ТНТ. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте сети «Москино».
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№ 1
Дашустик   9.03.2022 - 15:02
Я так понимаю, что кино у нас не осталось, поэтому пускают сериалы?)) Вообще хороший проект, но я бы не стала 20 серий разом смотреть читать далее>>
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