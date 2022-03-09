В Москве состоится ночной марафон сериала «Год культуры»

«Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа признан лучшей картиной «Артдокфеста»
Специальным призом жюри отмечена «Жизнь Иванны Яптунэ» Ренато Боррайо Серрано, а награда за режиссуру досталась Елене Жигаевой за «Бабий край»
В ночь с 12 на 13 марта в столичном кинотеатре «Москино Космос» на ВДНХ состоится открытый показ сериала «Год культуры». Согласно пресс-службе ТНТ, перед стартом продолжения комедии желающие смогут посмотреть все 20 серий первого сезона на большом экране и окунуться в абсурдно-сатирическую атмосферу региональной системы образования и колоритного городка Верхнеямска, куда отправили чиновника Виктора Сычёва в исполнении Фёдора Бондарчука.
обсуждение >>