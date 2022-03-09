Стартовал набор студентов в Школу кино Свердловской киностудии

Школа кино Свердловской киностудии открывает набор студентов на новые востребованные специальности. Анкеты для участия принимаются на сайте студии в разделе Школа кино до 15 марта. Обучение проводится бесплатно, уточняет пресс-служба Свердловской киностудии.
Зачисление в киношколу состоится по итогам собеседований. Курс семинаров пройдет с апреля по ноябрь 2022 года. Выпускникам будет выдан сертификат о прохождении курсов. Студентам представится возможность пройти практику на кинопроектах студии на территории УрФО, а лучших выпускников пригласят поработать над ее действующими проектами.
фото: пресс-служба Свердловской киностудии
Обучение пройдет по пяти специальностям «второго» состава съемочной группы, особенно востребованным сегодня в индустрии. Это специалист по цифровым изображениям DIT (логгер), второй режиссер, линейный и административный персонал, ассистент по реквизиту и ассистент художника по костюмам.
В преподавательский состав киношколы вошли кинематографисты из Москвы и Екатеринбурга: специалист по редкой в России профессии DIT Тимур Гавриленко, ассистент режиссера по реквизиту Лариса Милованова, художник по костюмам Регина Хомская, исполнительный продюсер Ольга Ерофеева-Муравьева и второй режиссер Максим Малинин.
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