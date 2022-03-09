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«Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа признан лучшей картиной «Артдокфеста»

9 марта
2022 год

Новости кино >>
9 марта 2022

Гран-при Международного фестиваля документального кино Artdocfest, завершившегося в Риге 7 марта, получил швейцарский фильм Светланы Родиной и Лорана Ступа «Остров», посвященный людям, проживающим на маленьком российском острове в Каспийском море, где во времена Советского Союза был рыболовецкий колхоз. Согласно пресс-службе смотра, в декабре картине присудили премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм».

«Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа признан лучшей картиной «Артдокфеста»
фото: пресс-служба фестиваля

Специальным призом жюри отмечена «Жизнь Иванны Яптунэ» российского режиссера гватемальского происхождения Ренато Боррайо Серрано. Награда за режиссуру досталась Елене Жигаевой за «Бабий край» о работницах валяльной фабрики в городе Солигалич Костромской области. Упоминаний жюри удостоены «Когда цветы не молчат» Андрея Кутило, «Мара» Александры Кулак и Beyond the White русскоязычного режиссера из Германии Евгения Калачихина.

В жюри Артдокфеста-2022 года работали эстонская режиссер и продюсер Тиина Локк, русский писатель и литературовед Виктор Ерофеев и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
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