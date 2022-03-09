«Остров» Светланы Родиной и Лорана Ступа признан лучшей картиной «Артдокфеста»

Стартовал набор студентов в Школу кино Свердловской киностудии
Анкеты для участия принимаются до 15 марта
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Гран-при Международного фестиваля документального кино Artdocfest, завершившегося в Риге 7 марта, получил швейцарский фильм Светланы Родиной и Лорана Ступа «Остров», посвященный людям, проживающим на маленьком российском острове в Каспийском море, где во времена Советского Союза был рыболовецкий колхоз. Согласно пресс-службе смотра, в декабре картине присудили премию «Лавровая ветвь» в номинации «Лучший кинофильм».
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