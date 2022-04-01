Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта»

1 апреля
2022 год

Новости кино >>
1 апреля 2022

Режиссер, сценарист и продюсер Арсений Гончуков завершил съемки своего пятого независимого полнометражного фильма. Картину «Внутри каракурта» снимали в марте в Москве с участием рекордного количества актеров, уточняет пресс-служба «Киностудии Арсения Гончукова».

Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта»
фото: пресс-служба «Киностудии Арсения Гончукова»

Лента по словам режиссера задумана и снята в непривычном для нашего кино жанре абсурда и арт-хоррора: «Это фильм о всепоглощающей тьме, хаосе и безумии. Это фильм-абсурд, мистерия, панк... Русская экзистенциальная драма-коллаж, треш, сюрреализм. Смесь Параджанова с "Грузом 200"».

В основе сюжета история семьи, которая спряталась от эпидемии и, балансируя на грани реальности и сна, старается не сойти с ума; тем временем на улице начинается настоящий апокалипсис. Среди героев фильма Иосиф Сталин, Билл Гейтс, Мадонна и даже Человек Гроб. В съемках использованы в том числе различные экзотические животные.

Читать рецензию «Сын» Арсения Гончукова: В здоровом теле — здоровый дух

С этой картиной Гончуков после семилетнего перерыва возвращается в полнометражное кино. После фильмов «Последняя ночь» и «Сын» режиссер снимал один из первых веб-сериалов в России «Район тьмы». Нынешний фильм по эстетике резко отличается от прошлых его работ.

«Внутри каракурта» представляет собой малобюджетный фильм, созданный «Киностудией Арсения Гончукова» без участия государства и крупных продюсерских студий. Фильм снят при поддержке частных инвесторов командой профессионалов с участием волонтеров. Подготовка съемок вместе с разработкой сценария заняла около года. В фильме приняло участие более 60 актеров, большинство из которых профессионалы. При этом самому молодому артисту не было и полугода, а самому пожилому идет восьмой десяток. В настоящий момент студия приступила к монтажно-тонировочному периоду производства картины, чья премьера запланирована на 2023 год.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Арсений Гончуков устроит «Последнюю ночь»
Арсений Гончуков: «У меня есть чувство долга перед моими фильмами»
персоны
Арсений ГончуковМадоннаСергей Параджанов
фильмы
Внутри каракуртаГруз 200Последняя ночьРайон тьмы. Хроники повседневного злаСын

фотографии >>
Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта» фотографии
Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта» фотографии
Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта» фотографии
Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Близнецы»

День рождения >>

Ромуалдс Анцанс
Геннадий Бортников
Надежда Горелова
Ольга Дроздова
Олег Жаков
Зураб Капианидзе
Александр Рапопорт
София Стеценко
Марина Яковлева
Эйса Баттерфилд
Маккензи Дэвис
Мэтт Лантер
Аннетт О'Тул
Майкл Прейд
Дебби Рейнолдс
Отто Вильгельм Фишер
все родившиеся 1 апреля >>

Афиша кино >>

Закат
детектив, драма
Мексика, Франция, Швеция, 2021
Криминальное чтиво
гангстерская сага, драма, комедия, криминальный фильм
США, 1994
Бабки
комедия
Россия, 2021
Чупакабра
драма, социальная драма
Россия, 2020
Сядь за руль моей машины
драма, экранизация
Япония, 2021
Мегрэ и таинственная девушка
детектив, криминальный фильм, экранизация
Франция, Бельгия, 2022
Роман служанки
драма, экранизация
Великобритания, Германия, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Осада
боевик, криминальный фильм, триллер
Канада, США, 2021
Последнее пришествие дьявола
драма, триллер, фильм ужасов
Венесуэла, Мексика, США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен