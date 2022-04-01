Арсений Гончуков оказался «Внутри каракурта»

Режиссер, сценарист и продюсер Арсений Гончуков завершил съемки своего пятого независимого полнометражного фильма. Картину «Внутри каракурта» снимали в марте в Москве с участием рекордного количества актеров, уточняет пресс-служба «Киностудии Арсения Гончукова».
фото: пресс-служба «Киностудии Арсения Гончукова»
Лента по словам режиссера задумана и снята в непривычном для нашего кино жанре абсурда и арт-хоррора: «Это фильм о всепоглощающей тьме, хаосе и безумии. Это фильм-абсурд, мистерия, панк... Русская экзистенциальная драма-коллаж, треш, сюрреализм. Смесь Параджанова с "Грузом 200"».
В основе сюжета история семьи, которая спряталась от эпидемии и, балансируя на грани реальности и сна, старается не сойти с ума; тем временем на улице начинается настоящий апокалипсис. Среди героев фильма Иосиф Сталин, Билл Гейтс, Мадонна и даже Человек Гроб. В съемках использованы в том числе различные экзотические животные.
С этой картиной Гончуков после семилетнего перерыва возвращается в полнометражное кино. После фильмов «Последняя ночь» и «Сын» режиссер снимал один из первых веб-сериалов в России «Район тьмы». Нынешний фильм по эстетике резко отличается от прошлых его работ.
«Внутри каракурта» представляет собой малобюджетный фильм, созданный «Киностудией Арсения Гончукова» без участия государства и крупных продюсерских студий. Фильм снят при поддержке частных инвесторов командой профессионалов с участием волонтеров. Подготовка съемок вместе с разработкой сценария заняла около года. В фильме приняло участие более 60 актеров, большинство из которых профессионалы. При этом самому молодому артисту не было и полугода, а самому пожилому идет восьмой десяток. В настоящий момент студия приступила к монтажно-тонировочному периоду производства картины, чья премьера запланирована на 2023 год.
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