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Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки»

1 апреля
2022 год

Новости кино >>
1 апреля 2022

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Сквозь розовые очки» с участием Екатерины Волковой, сообщает пресс-служба телеканала «Doмашний», заказавшего мини-сериал.

Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Проект заинтересовал историей моей героини, ее преображением, ростом и взрослением. Она берет все в свои руки и, совершая множество ошибок, пытается достичь своих целей. Как мне кажется, картина прекрасно передает разницу между целеустремленными людьми и теми, кто сметает все на своем пути ради какой-то цели», — рассказала исполнительница главной роли Анастасия Артемьева.

По сюжету бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на досадную неудачу, она не сдается и собирается добиться своей цели любой ценой. Героиня встречает известного актера, который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но соглашается. Пустяковое, казалось, дело оказалось сложнее, чем она думала.

Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Юлия Шиферштейн «влюбилась в свою героиню из-за ее невероятной женственности и легкого взгляда на жизнь, несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. К такому образу я сама стремлюсь: стать более утонченной, скромной и наполненной теплотой женщиной. Картина "Сквозь розовые очки" учит отвечать за свои слова и решения. Рано или поздно все получают по заслугам».

Генеральными продюсерами сериала производства «Компании Феникс-Фильм» числятся Марина Хрипунова, Ирина Босова и Ольга Манеева, продюсерами — Александра Виноградова, Владимир Кислицын, Елена Метликина и Марина Тернавская, а исполнительным продюсером — Андрей Куценко. Сценарий написала Валерия Подорожнова. За визуальную составляющую отвечают оператор Алексей Макеев, художник-постановщик Наталья Чабаненко, художник по костюмам Татьяна Борисова и художник по гриму Дарья Лобанова.

Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По словам актера Александра Кулькова, «в проекте много юмора и иронии, что уводит от простой мелодраматической истории. Мы старались показать жизнь во всех ее хитросплетениях, перипетиях, нюансах и "перевертышах", чтобы зритель научился верить в себя, понял, что надо оставаться собой, не изменяя своим внутренним принципам, не строить "воздушные замки", но не исключать желание мечтать и верить».

В мелодраме также сыграли Семён Арзуманов, Сергей Гузеев, Людмила Титова, Ксения Энтелис, Любовь Зайцева и Андрей Гальченко.
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Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки» фотографии
Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки» фотографии
Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки» фотографии
Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки» фотографии
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