Екатерина Волкова сыграла в мелодраме «Сквозь розовые очки»

Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Дмитрия Пантелеева «Сквозь розовые очки» с участием Екатерины Волковой, сообщает пресс-служба телеканала «Doмашний», заказавшего мини-сериал.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
«Проект заинтересовал историей моей героини, ее преображением, ростом и взрослением. Она берет все в свои руки и, совершая множество ошибок, пытается достичь своих целей. Как мне кажется, картина прекрасно передает разницу между целеустремленными людьми и теми, кто сметает все на своем пути ради какой-то цели», — рассказала исполнительница главной роли Анастасия Артемьева.
По сюжету бойкая и напористая Рита с детства мечтала стать актрисой, но провалила экзамены в театральный институт. Несмотря на досадную неудачу, она не сдается и собирается добиться своей цели любой ценой. Героиня встречает известного актера, который готов помочь ей поступить в театральный вуз, но в обмен на это ей придется расстроить свадьбу его сына. Рита влюблена в другого, но соглашается. Пустяковое, казалось, дело оказалось сложнее, чем она думала.
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»
Юлия Шиферштейн«влюбилась в свою героиню из-за ее невероятной женственности и легкого взгляда на жизнь, несмотря на все трудности, с которыми ей пришлось столкнуться. К такому образу я сама стремлюсь: стать более утонченной, скромной и наполненной теплотой женщиной. Картина "Сквозь розовые очки" учит отвечать за свои слова и решения. Рано или поздно все получают по заслугам».
По словам актера Александра Кулькова, «в проекте много юмора и иронии, что уводит от простой мелодраматической истории. Мы старались показать жизнь во всех ее хитросплетениях, перипетиях, нюансах и "перевертышах", чтобы зритель научился верить в себя, понял, что надо оставаться собой, не изменяя своим внутренним принципам, не строить "воздушные замки", но не исключать желание мечтать и верить».
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