«Артдокфест» приостановил свою работу в России

«Артдокфест» закрылся в Москве до начала сеанса 31 марта, в день своего открытия. На сайте смотра опубликовано
заявление о приостановке проведения фестиваля в России.
«Все 15 лет своего существования фестиваль отстаивал честность документального кино как искусства. "Артдокфест" всегда отличался картинами, говорившими о происходящем в нашей стране и мире откровенно», —
говорится в письме.
Организаторы сделали все возможное для того, чтобы избежать «цензуры, связанной с текущей политической ситуацией и требованиями разных представителей властей».
Из фестивальной программы «были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой».
В день открытия «зрителей попросили покинуть здание кинотеатра, объявив, что он "закрывается по техническим причинам"»
. Через четыре часа «Октябрь» возобновил свою работу.
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