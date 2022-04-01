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«Артдокфест» приостановил свою работу в России

1 апреля
2022 год

Новости кино >>
1 апреля 2022
«Артдокфест» закрылся в Москве до начала сеанса 31 марта, в день своего открытия. На сайте смотра опубликовано заявление о приостановке проведения фестиваля в России.

«Все 15 лет своего существования фестиваль отстаивал честность документального кино как искусства. "Артдокфест" всегда отличался картинами, говорившими о происходящем в нашей стране и мире откровенно», — говорится в письме.

«Артдокфест» приостановил свою работу в России
фото: artdocfest.com

Организаторы сделали все возможное для того, чтобы избежать «цензуры, связанной с текущей политической ситуацией и требованиями разных представителей властей». Из фестивальной программы «были удалены практически все фильмы, связанные с актуальной повесткой».

В день открытия «зрителей попросили покинуть здание кинотеатра, объявив, что он "закрывается по техническим причинам"». Через четыре часа «Октябрь» возобновил свою работу.
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