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Джеймс Ван поработает над сериалом об инопланетянах

1 апреля
2022 год

Новости кино >>
1 апреля 2022
Джеймс Ван возьмется за создание многосерийного хоррор-триллера «Чашка» (Teacup), уверяет THR.

Джеймс Ван поработает над сериалом об инопланетянах
фото: ihorror.com

Основой для сериала сервиса Peacock послужит роман американского писателя Роберта Маккаммона «Кусака» (Stinger), над чьей адаптацией трудится один из сценаристов «Йеллоустоуна» Йен Маккаллок. За производство шоу, состоящего из получасовых серий, отвечает компания Universal Content Productions. Исполнительными продюсерами выступят Маккаллок, Ван, Майкл Клиар, Роб Хэкетт и Ивэн Кац. Последнему могут доверить постановку.

Эпицентром событий в романе, опубликованном в 2015 году, становится техасский город Инферно, доведенный до предела расовой напряженностью, бандитизмом и коллапсом экономики. Ситуация быстро ухудшается, когда в пустыне за городом терпит крушение неопознанный космический корабль, а за ним следует второй корабль с инопланетянином, которого вскоре назовут Кусакой. Это межзвездный охотник, выполняющий миссию, которую он намерен выполнить любой ценой. Кусака приносит с собой невероятное количество технологических чудес и бесконечную способность к разрушению, которые угрожают существованию Инферно, его обитателей и большого мира за его пределами. Сюжет первоисточника охватывает 24 часа.
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