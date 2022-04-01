Джеймс Ван поработает над сериалом об инопланетянах

Джеймс Ван
возьмется за создание многосерийного хоррор-триллера «Чашка» (Teacup), уверяет THR
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Основой для сериала сервиса Peacock послужит роман американского писателя Роберта Маккаммона «Кусака» (Stinger), над чьей адаптацией трудится один из сценаристов «Йеллоустоуна
» Йен Маккаллок. За производство шоу, состоящего из получасовых серий, отвечает компания Universal Content Productions. Исполнительными продюсерами выступят Маккаллок, Ван, Майкл Клиар, Роб Хэкетт и Ивэн Кац. Последнему могут доверить постановку.
Эпицентром событий в романе, опубликованном в 2015 году, становится техасский город Инферно, доведенный до предела расовой напряженностью, бандитизмом и коллапсом экономики. Ситуация быстро ухудшается, когда в пустыне за городом терпит крушение неопознанный космический корабль, а за ним следует второй корабль с инопланетянином, которого вскоре назовут Кусакой. Это межзвездный охотник, выполняющий миссию, которую он намерен выполнить любой ценой. Кусака приносит с собой невероятное количество технологических чудес и бесконечную способность к разрушению, которые угрожают существованию Инферно, его обитателей и большого мира за его пределами. Сюжет первоисточника охватывает 24 часа.
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