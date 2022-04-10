«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер

Главный аниме-визионер современности Макото Синкай
поделился первым тизером «Судзумэ закрывает двери
» — аниме, над которым он работал последние несколько лет. Вдохновением режиссеру послужили лишения пандемии
.
Живущая в маленьком городке на острове Кюсю девушка Судзумэ находит одиноко стоящую посреди горных руин дверь. И, разумеется, открывает ее. Вскоре аналогичные двери появляются по всей Японии, а вместе с ними — разрушительные стихийные бедствия. Пытаясь исправить положение, Судзумэ отправляется в путешествие, чтобы закрыть все двери и остановить катаклизмы.
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Обзор «Дитя погоды» — предыдущей работы мастера
Постановкой анимационной картины руководит Макото Синкай
— один из самых известных современных аниме-режиссеров. Его последние проекты «Твое имя
» и «Дитя погоды
» отметились бокс-офисным рекордами и огромным ажиотажем среди ценителей японской мультипликации (впрочем, «Судзумэ, закрывающая двери
» тоже не страдает от нехватки внимания).
Кинотеатральная премьера намечена на 11 ноября 2022 года.
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