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«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер

10 апреля
2022 год

Новости кино >>
10 апреля 2022
Главный аниме-визионер современности Макото Синкай поделился первым тизером «Судзумэ закрывает двери» — аниме, над которым он работал последние несколько лет. Вдохновением режиссеру послужили лишения пандемии.



Живущая в маленьком городке на острове Кюсю девушка Судзумэ находит одиноко стоящую посреди горных руин дверь. И, разумеется, открывает ее. Вскоре аналогичные двери появляются по всей Японии, а вместе с ними — разрушительные стихийные бедствия. Пытаясь исправить положение, Судзумэ отправляется в путешествие, чтобы закрыть все двери и остановить катаклизмы.

Читать Обзор «Дитя погоды» — предыдущей работы мастера

Постановкой анимационной картины руководит Макото Синкай — один из самых известных современных аниме-режиссеров. Его последние проекты «Твое имя» и «Дитя погоды» отметились бокс-офисным рекордами и огромным ажиотажем среди ценителей японской мультипликации (впрочем, «Судзумэ, закрывающая двери» тоже не страдает от нехватки внимания).

«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер

Кинотеатральная премьера намечена на 11 ноября 2022 года.
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№ 2
what_a_world   10.04.2022 - 20:46
Уже читала раньше синопсис картины, показался прям очень интересным - концепт вполне можно соотнести с происходящим в последние года читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   10.04.2022 - 20:46
оо, здорово! очень нравится графика этого режиссера. прям такая вырисовка классная. ну вообще работы Синкая очень хорошие читать далее>>
Всего сообщений: 2
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«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер фотографии
«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер фотографии
«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер фотографии
«Судзумэ закрывает двери» — новая работа Макото Синкая. Первый тизер фотографии
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