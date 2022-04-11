Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Штурм» Адильхана Ержанова удостоен гран-при Второго международного кинофестиваля в Реймсе

11 апреля
2022 год

Новости кино >>
11 апреля 2022
«Штурм» Адильхана Ержанова с Азаматом Нигмановым и Александрой Ревенко удостоен двух призов Второго международного кинофестиваля триллеров и криминального кино в Реймсе Reims Polar. Картине вручили гран-при и приз кинокритиков, уточняется на сайте смотра.

«Штурм» Адильхана Ержанова удостоен гран-при Второго международного кинофестиваля в Реймсе

Фестиваль в Реймсе проходил с 5 по 10 апреля. За главную награду в этом году боролись десять фильмов из девяти стран. Жюри возглавлял французский актер Нильс Ареструп.

Читать Волки, турбо, волки: рецензия на фильм «Штурм»

События «Штурма» разворачиваются в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований. Проблемы с коммуникацией, вызванные снежной бурей, не дают местной полиции вызвать подкрепление из города. Местный учитель Тазши понимает, что помощи ждать придется долго и собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчёт атаки и принять за нее ответственность.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:28
ну вообще вроде слышала про этот фильм много хорошего. только вот фестиватель действительно не очень заметный. читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 07:54
Не могу сказать, что меня как-то впечатляет эта новость, потому что фестиваль явно небольшой и пока мало кому известный. Но удачи фильму в будущем! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Волки, Турбо, волки: «Штурм» — казахстанский фильм о захвате школы и безразличии мира
Фильмы «Призрачно-белый» Марии Игнатенко, «Рядом» Тамары Дондурей и «Штурм» Адильхана Ержанова отправятся в Роттердам
персоны
Нильс АреструпАдильхан ЕржановАзамат НигмановАлександра Ревенко
фильмы
Штурм

анонс

День рождения >>

Борис Дергачев
Галина Калиновская
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Татьяна Паркина
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Алексей Ярмилко
Агостина Белли
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Барбара Рахвальская
Морис Роне
Эдвард Фокс
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Пласт
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Вне закона
драма, комедия, криминальный фильм
США, ФРГ, 1986
Красавица и дракон
драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, Ирландия, 2021
Чудеса
драма
Италия, 2014
Подельники
триллер
Россия, 2021
Дьяволик
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
Италия, 2021
Стражи терракоты
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2021
9 жизней
триллер
США, 2022
Альпийские приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Швейцария, 2015
Близнец
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Добро пожаловать в семью
комедия, мелодрама
Беларусь, 2022
Жена художника
драма
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram