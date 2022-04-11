«Штурм» Адильхана Ержанова удостоен гран-при Второго международного кинофестиваля в Реймсе

«Штурм
» Адильхана Ержанова
с Азаматом Нигмановым
и Александрой Ревенко
удостоен двух призов Второго международного кинофестиваля триллеров и криминального кино в Реймсе Reims Polar. Картине вручили гран-при и приз кинокритиков, уточняется на сайте
смотра.
Фестиваль в Реймсе проходил с 5 по 10 апреля. За главную награду в этом году боролись десять фильмов из девяти стран. Жюри возглавлял французский актер Нильс Ареструп
.
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Волки, турбо, волки: рецензия на фильм «Штурм»
События «Штурма» разворачиваются в вымышленном поселке Каратас, где неизвестные в масках захватывают школу, но не предъявляют требований. Проблемы с коммуникацией, вызванные снежной бурей, не дают местной полиции вызвать подкрепление из города. Местный учитель Тазши понимает, что помощи ждать придется долго и собирает штурмовую группу из родителей, чьих детей держат в заложниках. За ночь они должны решить вопросы насчёт атаки и принять за нее ответственность.
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