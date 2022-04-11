Завершились съемки второго сезона «Филина» с Данилой Якушевым

Завершились съемки второго сезона детектива «Филин» производства Пятого канала и кинокомпании «Триикс Медиа», сообщает пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба Пятого канала
По сюжету 24-серийного продолжения врач-травматолог Алексей Филиппов в исполнении Данилы Якушева снова готов лечить людей и раскрывать преступления. Поскольку актер серьезно увлекается живописью, то благодаря решению режиссера Дмитрия Аверина написанные им картины можно будет увидеть в кадрах сериала. Иногда вносить изменения в сценарий приходилось по ходу съемок. Например, изначально в сцене со змеей использовалась бутафория. Все эти кадры режиссер забраковал из-за их недостоверности. В итоге в съемках была задействована настоящая змея.
По словам актера Михаила Николаева, «Данила – совершенно уникальный человек, он очень серьезен, краток в общении. Так вот он в перерывах между сценами не только учил слова, но еще и рисовал. Теперь у меня есть портрет моего персонажа с мечом. Получился воинствующий главврач. Честно говоря, Дане не позавидуешь. Ему приходится заучивать огромные медицинские тексты со множеством терминов. Моему главврачу проще. Борис Сергеевич выбрал административную карьеру, он может себе позволить забыть какой-то термин. В новом сезоне поведение героя в некоторых сценах будет носить негативный характер. Но я как актер оставляю за ним право на исправление».
фото: пресс-служба Пятого канала
Ирония останется лейтмотивом детектива. Главврач и Филин продолжат обмен колкостями в адрес друг друга. При этом Борис Сергеевич в глубине души будет радоваться, что именно доктор Филиппов занимает пост заведующего отделением травматологии.
«Наш иронический детектив обладает уникальной формой подачи материала и событий. Тут даже Агата Кристи удивилась бы. Люди устают от собственных проблем, и на выручку приходит легкое кино с интересными персонажами. Зрители привыкли, что преступников ищут люди в погонах, а у "Филина" необычный коллектив – микс людей в форме и в белых халатах. В кадре мы придумываем и играем живых людей, но обязательно с юмором и иронией, иначе получится что-то сухое, неинтересное и скучное», — говорит Михаил Николаев.
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