Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля

Премьера мелодрамы Марии Шалаевой «Синдром жизни» из линейки Kion Originals состоится 18 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Полнометражный режиссерский дебют актрисы приурочен к 85-летию исполнительницы главной роли Светланы Немоляевой, уточняет пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
«Есть, наверное, две темы для меня здесь — жизнь может бить ключом в любом возрасте, и так хочется, чтобы не она тебя изживала, а ты ее жил полноценно, осмысленно, помогая, создавая, любя, принимая, переживая! А вторая тема — это семья, отношения самых близких людей. Вот вроде все ясно — главное семья, но как часто люди живя вместе и сидя за одним столом не видят и не слышат друг друга. Мне хотелось "отремонтировать" семью, развязать все узлы обид, стереотипов и страхов и вручить этот инструмент самому хрупкому члену семьи, бабушке. Ведь с семьи начинается общество, хочется оздоровить как-то все», — рассказала Мария Шалаева.
По сюжету Елизавета Петровна только что похоронила мужа, с которым прожила всю жизнь. Единственная дочь и единственный внук — вот и вся семья, жизнь которых во многом определял покойный. В процессе разбора вещей мужа она обнаруживает письмо супруга. В его содержании — тайна, которую глава семьи хранил от Елизаветы Петровны несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери Валерии, но у той свои проблемы и интересы, «не до того». Что говорить о внуке, который живет в обособленной, отдельной реальности. Кажется, в этой семье просто не принято ни слушать, ни тем более слышать друг друга. Но постепенно члены семейства, переживающие горе каждый по-своему, находят точки соприкосновения.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
По словам Светланы Немоляевой, «"Синдром жизни" сделан с нежной душой. К сожалению, история фильма реалистична: моя героиня долгие годы жила в счастливом неведении, но потом узнала, что у любимого мужа была вторая семья. Маше удалось передать настоящие чувства, боль и страдания, это важно для искусства. Зритель должен увидеть перипетии, недомолвки, распри в семье и перемирия, ссоры и желание быть рядом друг с другом. Я не знаю, как сейчас люди смотрят кино и что от него требуют, но мне кажется, что у фильма должна быть своя миссия — в "Синдроме жизни" она есть и идеально выполнена».
Фильм, выполненный на стыке драмы, комедии и сатиры, снимался полностью на камеру мобильного телефона. Продюсерами выступили Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и сама режиссер.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion
Татьяна Догилева«прочитала сценарий "Синдрома жизни", который мне прислали от режиссера-дебютанта Марии Шалаевой и сразу согласилась. Мария всегда мне была очень симпатична, и я считаю, что надо поддерживать коллег-актеров, которые хотят попробовать себя в режиссуре. А в главной роли была несравненная Светлана Немоляева, которую я нежно люблю и восхищаюсь ее талантом много лет. Мария оказалась очень толковым режиссером, четко знающим, что она хочет от актеров. Роль моя небольшая, эпизодическая и, наверное, комедийная. Снималась я с удовольствием, потому что это история про жизнь, про человеческие отношения, про радости и печали людей разных возрастов. Я надеюсь, что у Маши все получилось и фильм будет интересен зрителям. Желаю удачи и ей и всем нам».
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