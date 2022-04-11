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Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля

11 апреля
2022 год

Новости кино >>
11 апреля 2022
Премьера мелодрамы Марии Шалаевой «Синдром жизни» из линейки Kion Originals состоится 18 апреля эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Kion. Полнометражный режиссерский дебют актрисы приурочен к 85-летию исполнительницы главной роли Светланы Немоляевой, уточняет пресс-служба платформы.

Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

«Есть, наверное, две темы для меня здесь — жизнь может бить ключом в любом возрасте, и так хочется, чтобы не она тебя изживала, а ты ее жил полноценно, осмысленно, помогая, создавая, любя, принимая, переживая! А вторая тема — это семья, отношения самых близких людей. Вот вроде все ясно — главное семья, но как часто люди живя вместе и сидя за одним столом не видят и не слышат друг друга. Мне хотелось "отремонтировать" семью, развязать все узлы обид, стереотипов и страхов и вручить этот инструмент самому хрупкому члену семьи, бабушке. Ведь с семьи начинается общество, хочется оздоровить как-то все», — рассказала Мария Шалаева.

По сюжету Елизавета Петровна только что похоронила мужа, с которым прожила всю жизнь. Единственная дочь и единственный внук — вот и вся семья, жизнь которых во многом определял покойный. В процессе разбора вещей мужа она обнаруживает письмо супруга. В его содержании — тайна, которую глава семьи хранил от Елизаветы Петровны несколько десятилетий, история своей французской любви и ребенка, рожденного вне брака. Женщина пытается рассказать об этом своей дочери Валерии, но у той свои проблемы и интересы, «не до того». Что говорить о внуке, который живет в обособленной, отдельной реальности. Кажется, в этой семье просто не принято ни слушать, ни тем более слышать друг друга. Но постепенно члены семейства, переживающие горе каждый по-своему, находят точки соприкосновения.

Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

По словам Светланы Немоляевой, «"Синдром жизни" сделан с нежной душой. К сожалению, история фильма реалистична: моя героиня долгие годы жила в счастливом неведении, но потом узнала, что у любимого мужа была вторая семья. Маше удалось передать настоящие чувства, боль и страдания, это важно для искусства. Зритель должен увидеть перипетии, недомолвки, распри в семье и перемирия, ссоры и желание быть рядом друг с другом. Я не знаю, как сейчас люди смотрят кино и что от него требуют, но мне кажется, что у фильма должна быть своя миссия — в "Синдроме жизни" она есть и идеально выполнена».

Фильм, выполненный на стыке драмы, комедии и сатиры, снимался полностью на камеру мобильного телефона. Продюсерами выступили Борис Гуц, Игорь Мишин, Максим Муссель и сама режиссер.

Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Kion

Татьяна Догилева «прочитала сценарий "Синдрома жизни", который мне прислали от режиссера-дебютанта Марии Шалаевой и сразу согласилась. Мария всегда мне была очень симпатична, и я считаю, что надо поддерживать коллег-актеров, которые хотят попробовать себя в режиссуре. А в главной роли была несравненная Светлана Немоляева, которую я нежно люблю и восхищаюсь ее талантом много лет. Мария оказалась очень толковым режиссером, четко знающим, что она хочет от актеров. Роль моя небольшая, эпизодическая и, наверное, комедийная. Снималась я с удовольствием, потому что это история про жизнь, про человеческие отношения, про радости и печали людей разных возрастов. Я надеюсь, что у Маши все получилось и фильм будет интересен зрителям. Желаю удачи и ей и всем нам».
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обсуждение >>
№ 4
Antea13   13.04.2022 - 11:14
Хм, по каким критериям она известная? Знаю ее по роли в "Русалке", да и то это 2007, ну "Диалоги", а в целом прошел мимо и забыл. читать далее>>
№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 08:53
Очень давно не видел эту актрису нигде! Такая талантливая и интересная - хотелось бы понять, почему она решила вернуться в кино именно в этом проекте читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:24
на самом деле звучит достаточно интересно)) все эти семейные темы - они всегда берут за больное. так что вообще посмотреть было бы интересно читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 07:58
Кстати, сюжет выглядит хоть и достаточно банально, но как-то уютно и мило. Мне кажется, с такими актёрами кино вполне может выстрелить читать далее>>
Всего сообщений: 4
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Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля фотографии
Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля фотографии
Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля фотографии
Премьера «Синдрома жизни» Марии Шалаевой со Светланой Немоляевой состоится 18 апреля фотографии
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