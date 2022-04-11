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Стартовал прием заявок на питчинги рынка Potential Project Market 2022

11 апреля
2022 год

Новости кино >>
11 апреля 2022
Стартовал отбор сценарных проектов для участия в питчингах в рамках ежегодного рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который планируется провести осенью в Санкт-Петербурге. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, принимаются сценарии к полнометражным фильмам, сериалам и онлайн-контенту.

Стартовал прием заявок на питчинги рынка Potential Project Market 2022
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential

В заявке на конкурс полнометражного кино необходимо предоставить название, логлайн, синопсис (1,5 страницы), сценарий полнометражного фильма в американском формате (до 120 страниц) и презентацию (по желанию). В секции сериалов будут рассматриваться заявки с названием, логлайном, синопсисом, посерийным планом или тритментом первого сезона от четырех до 12 страниц, 60-страничным сценарием пилотной серии в американском формате и презентацией по желанию. У сценарного конкурса digital-контента, в котором смогут принять участие проекты самых разных форматов, включая онлайн-шоу и веб-сериалы, также есть свои отличия. Помимо обязательного первого пункта об описании проекта и презентации, заявка должна включать посерийный план или тритмент сезона на две-четыре страницы, а также 25-страничный сценарий пилотной серии.

Прием работ продлится до 5 июня, шорт-листы объявят 22 августа. По итогам питчингов участникам предложат заключение агентских договоров на индивидуальных условиях, победитель получит девелопмент проекта. Для подготовки проектов к презентациям прошедшие конкурсный отбор кинематографисты смогут получить индивидуальные консультации профессиональных редакторов. Финалистам будут обеспечены бесплатное посещение кинорынка, а также проезд и проживание на время участия.
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№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 08:54
гуд, что есть поддержка сферы создание видео контента даже сейчас. Жаль, что не дают денег на продвижение, это молодым талантам более актуально читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:19
ооо, здорово, у нас продолжаются хотя бы какие-то кинематографические мероприятия. это очень радует) правда их что то стало очень много по всей России читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 07:59
Хорошо, что даже в не очень простые для экономики времена кто-то продолжает поддерживать молодые таланты, давать помощь читать далее>>
Всего сообщений: 3
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