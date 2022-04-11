Стартовал прием заявок на питчинги рынка Potential Project Market 2022

Стартовал отбор сценарных проектов для участия в питчингах в рамках ежегодного рынка кинопроектов Potential Project Market 2022, который планируется провести осенью в Санкт-Петербурге. Согласно пресс-службе продюсерского центра Potential, принимаются сценарии к полнометражным фильмам, сериалам и онлайн-контенту.
фото: пресс-служба продюсерского центра Potential
В заявке на конкурс полнометражного кино необходимо предоставить название, логлайн, синопсис (1,5 страницы), сценарий полнометражного фильма в американском формате (до 120 страниц) и презентацию (по желанию). В секции сериалов будут рассматриваться заявки с названием, логлайном, синопсисом, посерийным планом или тритментом первого сезона от четырех до 12 страниц, 60-страничным сценарием пилотной серии в американском формате и презентацией по желанию. У сценарного конкурса digital-контента, в котором смогут принять участие проекты самых разных форматов, включая онлайн-шоу и веб-сериалы, также есть свои отличия. Помимо обязательного первого пункта об описании проекта и презентации, заявка должна включать посерийный план или тритмент сезона на две-четыре страницы, а также 25-страничный сценарий пилотной серии.
Прием работ продлится до 5 июня, шорт-листы объявят 22 августа. По итогам питчингов участникам предложат заключение агентских договоров на индивидуальных условиях, победитель получит девелопмент проекта. Для подготовки проектов к презентациям прошедшие конкурсный отбор кинематографисты смогут получить индивидуальные консультации профессиональных редакторов. Финалистам будут обеспечены бесплатное посещение кинорынка, а также проезд и проживание на время участия.
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