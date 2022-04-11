«Свердловская киностудия» поможет жителям Екатеринбурга снять кино про свой город

Жители Екатеринбурга смогут снять кино про свой город. В рамках стартовавшего проекта «Код города» все участники пройдут бесплатное обучение в творческой лаборатории и поработают над своими мини-фильмами. Заявки принимаются с 11 апреля по 4 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Свердловской киностудии».
Образовательный проект будет длиться в течение года в очно-заочном формате. С участниками будут работать режиссер, продюсер, оператор, режиссер монтажа, драматург и группа социологов. Сам процесс обучения и работы сталкеров на съемочных площадках тоже будет запечатлен командой проекта. В результате получится фильм-«матрешка», который «Свердловская киностудия» презентует к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году.
фото: пресс-служба «Свердловской киностудии»
«Код города» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ. Подать заявку могут все желающие: с опытом в кино и без, от 22 до 40 лет. Обязательным условием является желание рассказать киноисторию про Екатеринбург. По результатам отбора будет сформирована команда из 20-25 человек. Сталкеров, то есть местных авторов фильма, будут обучать опытные преподаватели и эксперты киноиндустрии. Команда проекта объяснит основы драматургии, режиссуры и операторского мастерства.
«Мы отменяем имущественный ценз для тех, кто хочет снимать кино. Ключевым драйвером становится талант и желание развиваться. Каждый получает шанс стать автором своего фильма. Пока мы не знаем, каким получится наш «Код города». Но думаю, что это будет очень искреннее и непарадное изображение Екатеринбурга», ─ отметил Евгений Григорьев, автор проекта, креативный продюсер и замдиректора по развитию «Свердловской киностудии».
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