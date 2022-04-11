Мария Куликова вернется к роли частного детектива Веры Бережной 15 апреля

Мария Куликова вернулась к роли частного детектива Веры Бережной в мини-сериале «Пригласи в дом призрака». Продолжение экранизации книг Екатерины Островской выйдет на ТВЦ 15 апреля, уточняет пресс-служба телеканала.
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
На этот раз героиню просят найти девушку, таинственно исчезнувшую после романтического знакомства. Вера смеется — раньше влюбленные не догадывались в таких случаях обращаться в детективное агентство. Однако клиент уверяет, что девушка, с которой он познакомился в ресторане и которую привел к себе домой, явно замыслила что-то нехорошее. Предчувствие его не обманывает, и явление незнакомки — лишь первый акт в драме, которая разворачивается вокруг него.
По словам Марии Куликовой, «женская логика помогает посмотреть на ситуацию со стороны иначе. Женщина интуитивно видит и чувствует то, что недоступно мужчинам. В элементарном диалоге она может заметить, что что-то не так, и начнет копать».
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»
Еще одной премьерой недели на ТВЦ станет второй сезон сериала «Алиса против правил», который стартует 16 апреля. По сюжету следователю в исполнении Ангелины Поплавской предстоит столкнуться с загадочной серией преступлений, где одна за другой отправляются на тот свет «музы» известного художника. Это дело неожиданно пересекается с трагедией, случившейся в ее семье. Несмотря на запреты принимать участие в расследовании, девушка все равно берется за дело.
«В новом сезоне Алиса начинает сомневаться, ту ли она выбрала профессию. Во время очередного расследования она повреждает ногу и ей приходится бороться еще и с физической болью. Кроме того, ее постоянно жду препятствия от других людей. Но смелость идти наперекор установленным правилам и слушать только свое чутье помогут героине справиться со всеми трудностями», — рассказала актриса о предстоящих событиях в жизни своего персонажа.
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