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Мария Куликова вернется к роли частного детектива Веры Бережной 15 апреля

11 апреля
2022 год

Новости кино >>
11 апреля 2022
Мария Куликова вернулась к роли частного детектива Веры Бережной в мини-сериале «Пригласи в дом призрака». Продолжение экранизации книг Екатерины Островской выйдет на ТВЦ 15 апреля, уточняет пресс-служба телеканала.

«Пригласи в дом призрака»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

На этот раз героиню просят найти девушку, таинственно исчезнувшую после романтического знакомства. Вера смеется — раньше влюбленные не догадывались в таких случаях обращаться в детективное агентство. Однако клиент уверяет, что девушка, с которой он познакомился в ресторане и которую привел к себе домой, явно замыслила что-то нехорошее. Предчувствие его не обманывает, и явление незнакомки — лишь первый акт в драме, которая разворачивается вокруг него.

По словам Марии Куликовой, «женская логика помогает посмотреть на ситуацию со стороны иначе. Женщина интуитивно видит и чувствует то, что недоступно мужчинам. В элементарном диалоге она может заметить, что что-то не так, и начнет копать».

«Алиса против правил-2»
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Еще одной премьерой недели на ТВЦ станет второй сезон сериала «Алиса против правил», который стартует 16 апреля. По сюжету следователю в исполнении Ангелины Поплавской предстоит столкнуться с загадочной серией преступлений, где одна за другой отправляются на тот свет «музы» известного художника. Это дело неожиданно пересекается с трагедией, случившейся в ее семье. Несмотря на запреты принимать участие в расследовании, девушка все равно берется за дело.

«В новом сезоне Алиса начинает сомневаться, ту ли она выбрала профессию. Во время очередного расследования она повреждает ногу и ей приходится бороться еще и с физической болью. Кроме того, ее постоянно жду препятствия от других людей. Но смелость идти наперекор установленным правилам и слушать только свое чутье помогут героине справиться со всеми трудностями», — рассказала актриса о предстоящих событиях в жизни своего персонажа.
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№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 08:55
Вообще сериал неплохой был, но как будто застрял в 2010-х, когда по ТВ шли Кулагин и Партнеры, Детективы и След по Пятому каналу)) читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:13
что-то не вижу в роли детектива Куликову - как-то вот не ее вообще образ. но в целом все действительно очень просто и как то не затрагивает читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:05
Сюжет завязки очень уж тривиальный - ну познакомился человек с девушкой, ну задумала она что-то.. Не знаю, может кому-то такое и заходит, но не мне читать далее>>
Всего сообщений: 3
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