В онлайн-кинотеатре IVI сменился гендиректор

Основатель IVI Олег Туманов
покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра. С 15 апреля эту должность займет его заместитель Николай Васильков
, сообщают «Ведомости
» со ссылкой на пресс-службу компании.
Туманов запустил IVI в 2010 году, а с 2012-го был его бессменным руководителем. Покидая пост гендиректора, он останется в компании — займет должность председателя совета директоров и будет отвечать за стратегию развития платформы.
Николай Васильков пришел в IVI в марте 2020 года на должность директора по корпоративному развитию, с марта 2021-го занимал пост заместителя гендиректора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию. В его обязанности входили разработка и внедрение стратегии развития компании, привлечение финансирования, взаимоотношение с инвесторами и сделки по слиянию и поглощению компаний. Ранее он работал в сфере инвестбанкинга.
По итогам 2021 года IVI стал лидером рынка российских онлайн-кинотеатров. Согласно данным
исследовательской компании «ТМТ консалтинг», его доля составила 26%, далее расположились Кинопоиск (20%) и Okko (16%). В целом рынок видеосервисов за минувший год увеличился на 56% до 43,4 млрд руб.
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