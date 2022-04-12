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В онлайн-кинотеатре IVI сменился гендиректор

12 апреля
2022 год

Новости кино >>
12 апреля 2022
Основатель IVI Олег Туманов покидает пост генерального директора онлайн-кинотеатра. С 15 апреля эту должность займет его заместитель Николай Васильков, сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

В онлайн-кинотеатре IVI сменился гендиректор

Туманов запустил IVI в 2010 году, а с 2012-го был его бессменным руководителем. Покидая пост гендиректора, он останется в компании — займет должность председателя совета директоров и будет отвечать за стратегию развития платформы.

Николай Васильков пришел в IVI в марте 2020 года на должность директора по корпоративному развитию, с марта 2021-го занимал пост заместителя гендиректора по стратегии, аналитике и корпоративному развитию. В его обязанности входили разработка и внедрение стратегии развития компании, привлечение финансирования, взаимоотношение с инвесторами и сделки по слиянию и поглощению компаний. Ранее он работал в сфере инвестбанкинга.

По итогам 2021 года IVI стал лидером рынка российских онлайн-кинотеатров. Согласно данным исследовательской компании «ТМТ консалтинг», его доля составила 26%, далее расположились Кинопоиск (20%) и Okko (16%). В целом рынок видеосервисов за минувший год увеличился на 56% до 43,4 млрд руб.
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обсуждение >>
№ 3
kriv_co   13.04.2022 - 08:56
То, что сейчас будет много перестановок, не удивляет. Расстраивает, что ИВИ как будто топчется на месте - новых и интересных идей 0 читать далее>>
№ 2
Princesa_ptichka   12.04.2022 - 08:09
что-то в иви постоянно какие-то перестановки. то один уходит, то другой. но будем надеяться, что это все к лучшему. и кинотеатр будет работать еще лучше читать далее>>
№ 1
what_a_world   12.04.2022 - 08:05
Ощущение, что просто все ген директоры и руководители онлайн-сервисов резко сговорились и решили покинуть свои позиции читать далее>>
Всего сообщений: 3
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