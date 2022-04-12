Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вновь сразились со злыми силами

В продолжении действие вновь развернется в современной Москве. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути злых сил, которые орудуют в столице. И без того непростую жизнь героев усложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. В новых эпизодах героям предстоит сразиться с Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию.
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