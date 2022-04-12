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Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вновь сразились со злыми силами

12 апреля
2022 год

Новости кино >>
12 апреля 2022
В Москве завершились съемки второго сезона сериала «Сергий против нечисти» с Романом Маякиным и Лукерьей Ильяшенко, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION, где состоится премьера проекта.

Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко вновь сразились со злыми силами
фото: Пресс-служба KION

В продолжении действие вновь развернется в современной Москве. Борец с нечистью Сергий (Роман Маякин), следователь полиции Катя (Лукерья Ильяшенко) и Тетушка (Ирина Розанова) встают на пути злых сил, которые орудуют в столице. И без того непростую жизнь героев усложняет вредный и не очень умный бывший напарник Кати Кракин (Дмитрий Куличков), пониженный до участкового и мечтающий о реванше. В новых эпизодах героям предстоит сразиться с Горынычем, отмороженной бандой домовых и дать отпор самому Вию.

Режиссером «Сергия против нечисти-2» выступил Кирилл Кузин, поставивший первый сезон. Над сценарием работали Евгений Русак и Кирилл Ситников.
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№ 2
kriv_co   13.04.2022 - 08:57
Очень интересно, почему у нас решили пойти такому пути продвижения религии в массы, а не по пути того же Молодого папы читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:43
нуууу что-то совсем такое себе... первый сезон не зашел. да и не понимаю, что за мода пошла на религиозные тематики? читать далее>>
Всего сообщений: 2
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