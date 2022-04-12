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Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов

12 апреля
2022 год

Новости кино >>
12 апреля 2022
Ирина Пегова, Владимир Вдовиченков, Александр Лыков и Снежана Самохина сыграют в комедийном сериале «Моя мама — шпион» о домохозяйке с прошлым тайного агента. О старте съемок сообщает пресс-служба телеканала СТС.

Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов
фото: Пресс-служба СТС

По сюжету героиня Пеговой, скромная домохозяйка Даша, забыла, что когда-то была звездой спецотдела Соболева (Лыков). После активации памяти, стертой двадцать лет назад, к ней возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер и любовь к эффектным нарядам. В компании коллег и брутального экс-жениха Макарова (Вдовиченков) ей предстоит найти предателя и выбрать одну из жизней: хранительницы домашнего очага и жены стоматолога или шпионки и девушки супергероя.

«Мне нравится, что мы играем в шпионские игры несерьезно, скорее иронизируем. Есть ощущение, что в современных фильмах про Джеймса Бонда все стало как-то слишком серьезно. То ли дело, когда был Шон Коннери. В нашем случае на первый план выходит любовная линия. И здесь у героев больше, чем любовь. Оба выросли в детском доме, знают друг о друге всё. К тому же Макаров — мужчина свободный, а Даша красивая, умная, поэтому спустя двадцать лет ему так же хорошо с ней», — рассказал Владимир Вдовиченков.

Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов
фото: Пресс-служба СТС

Съемки пройдут в Москве и Туле. Шпионскую базу, где ранее по сюжету находилось турагентство, обустроили в офисном доме на Таганке, добавив карту мира, экзотические статуэтки, настенные маски и другие туристические предметы декора. В сериале герои пользуются микроавтобусом для прослушки и оригинальными гаджетами, изготовленными специально для проекта: ручкой-пистолетом, мультибраслетом, очками-тепловизором и шпионским биноклем.

«Мы строим повествование динамично, чтобы зрители с интересом следили за тем, как Даша справляется с неожиданными испытаниями. У нас весь сезон в движении, просто комедийный экшен! Есть как сложнопостановочные трюки в голливудском стиле с горящими предметами, боями и погонями, так и много живых комедийных ситуаций», — объясняет режиссер Дарья Балинова («ИП Пирогова»).
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№ 2
kriv_co   13.04.2022 - 08:59
Боже, откуда и почему такие хорошие актеры скатываются до уровней сериалов по СТС? Неужели совсем нет хорошей работы, достойной читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:38
ну что-то не впечатляет сюжет .как-то опять слишком банально и скучно. актеры вроде неплохие, но не вижу ничего выдающегося( читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Дарья БалиноваВладимир ВдовиченковШон КоннериАлександр ЛыковИрина ПеговаСнежана Самохина
фильмы
ИП ПироговаМоя мама — шпионНе время умирать

фотографии >>
Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов фотографии
Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов фотографии
Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов фотографии
Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов фотографии
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