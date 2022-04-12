Ирина Пегова и Владимир Вдовиченков перевоплотятся в тайных агентов

По сюжету героиня Пеговой, скромная домохозяйка Даша, забыла, что когда-то была звездой спецотдела Соболева (Лыков). После активации памяти, стертой двадцать лет назад, к ней возвращаются не только бойцовские навыки, но и дерзкий характер и любовь к эффектным нарядам. В компании коллег и брутального экс-жениха Макарова (Вдовиченков) ей предстоит найти предателя и выбрать одну из жизней: хранительницы домашнего очага и жены стоматолога или шпионки и девушки супергероя.
«Мне нравится, что мы играем в шпионские игры несерьезно, скорее иронизируем. Есть ощущение, что в современных фильмах про Джеймса Бонда все стало как-то слишком серьезно. То ли дело, когда был Шон Коннери. В нашем случае на первый план выходит любовная линия. И здесь у героев больше, чем любовь. Оба выросли в детском доме, знают друг о друге всё. К тому же Макаров — мужчина свободный, а Даша красивая, умная, поэтому спустя двадцать лет ему так же хорошо с ней», — рассказал Владимир Вдовиченков.
фото: Пресс-служба СТС
Съемки пройдут в Москве и Туле. Шпионскую базу, где ранее по сюжету находилось турагентство, обустроили в офисном доме на Таганке, добавив карту мира, экзотические статуэтки, настенные маски и другие туристические предметы декора. В сериале герои пользуются микроавтобусом для прослушки и оригинальными гаджетами, изготовленными специально для проекта: ручкой-пистолетом, мультибраслетом, очками-тепловизором и шпионским биноклем.
«Мы строим повествование динамично, чтобы зрители с интересом следили за тем, как Даша справляется с неожиданными испытаниями. У нас весь сезон в движении, просто комедийный экшен! Есть как сложнопостановочные трюки в голливудском стиле с горящими предметами, боями и погонями, так и много живых комедийных ситуаций», — объясняет режиссер Дарья Балинова («ИП Пирогова»).
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