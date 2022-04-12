Дмитрий Нагиев снова окажется «В активном поиске»

Стартовали съемки второго сезона комедийного проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, где состоится эксклюзивная премьера проекта.
фото: Пресс-служба PREMIER
В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он сын Андрея. В новых эпизодах сериала мужчина решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену.
«Когда встал вопрос о съемках продолжения истории, я подумал: а нужно ли? Сегодня, в первый съемочный день, я уверен, что именно сейчас необходимо говорить о любви и семье», — отметил Дмитрий Нагиев.
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