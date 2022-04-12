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Дмитрий Нагиев снова окажется «В активном поиске»

12 апреля
2022 год

Новости кино >>
12 апреля 2022
Стартовали съемки второго сезона комедийного проекта «В активном поиске» с Дмитрием Нагиевым в главной роли. Об этом сообщает пресс-служба видеосервиса PREMIER, где состоится эксклюзивная премьера проекта.

Дмитрий Нагиев снова окажется «В активном поиске»
фото: Пресс-служба PREMIER

В первом сезоне соучредитель крупного рекламного агентства Андрей (Нагиев) заводил мимолетные романы с множеством женщин, жил в своей квартире в центре города, ходил на вечеринки и строил большие планы на будущее. Но внезапно на пороге его дома появился 9-летний ребенок, утверждавший, что он сын Андрея. В новых эпизодах сериала мужчина решает, что ему пора осознанно подойти к созданию семьи и найти жену.

«Когда встал вопрос о съемках продолжения истории, я подумал: а нужно ли? Сегодня, в первый съемочный день, я уверен, что именно сейчас необходимо говорить о любви и семье», — отметил Дмитрий Нагиев.

В актерский состав также вошли Мирослава Карпович, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Ирина Темичева, Нино Нинидзе и Дмитрий Блажко. Режиссером второго сезона стал Александр Гох, а постановщик первого сезона Сарик Андреасян числится в качестве продюсера.
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обсуждение >>
№ 2
kriv_co   13.04.2022 - 08:58
Нагиев, мне кажется, снимается раз в два-три месяца за хорошие деньги пусть и не в лучших проектах, а потом спокойно отдыхает читать далее>>
№ 1
Princesa_ptichka   13.04.2022 - 08:40
в каких-то очень простых проектах Нагиев стал сниматься. не приглашают больше никуда?(( это слишком грустно. но надеюсь, что он найдет себя в фильмах получше читать далее>>
Всего сообщений: 2
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