Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны»

Павел Прилучный и Елизавета Моряк приступили к съемкам в мистическом сериале «Сны», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, где в этом году состоится премьера проекта.
фото: Пресс-служба PREMIER
Главная героиня Женя Журавлева (Моряк) еще недавно была счастлива и готовилась к свадьбе со своим парнем Кириллом. Но внезапная трагическая случайность кардинально изменила ее жизнь. Кирилл погиб от отравления бытовым газом, Жене удалось выжить, но она впала в кому. Выйдя из больницы, девушка осознает, что получила страшный дар: теперь она может видеть, как умерли другие люди. Вскоре бывший одноклассник Жени, полицейский Макаров, решает привлечь героиню к расследованию запутанных преступлений.
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