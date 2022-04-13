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Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны»

13 апреля
2022 год

Новости кино >>
13 апреля 2022

Павел Прилучный и Елизавета Моряк приступили к съемкам в мистическом сериале «Сны», сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER, где в этом году состоится премьера проекта.

Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны»
фото: Пресс-служба PREMIER

Главная героиня Женя Журавлева (Моряк) еще недавно была счастлива и готовилась к свадьбе со своим парнем Кириллом. Но внезапная трагическая случайность кардинально изменила ее жизнь. Кирилл погиб от отравления бытовым газом, Жене удалось выжить, но она впала в кому. Выйдя из больницы, девушка осознает, что получила страшный дар: теперь она может видеть, как умерли другие люди. Вскоре бывший одноклассник Жени, полицейский Макаров, решает привлечь героиню к расследованию запутанных преступлений.

К актерскому составу сериала также присоединились Алексей Макаров, Оскар Кучера, Александр Галибин, Ирина Пегова и Евгений Шириков. Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, поставивший «Ресторан по понятиям». В числе продюсеров — Сарик и Гевонд Андреасяны, Софья Митрофанова, Макар Кожухов и Марина Катая.
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Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны» фотографии
Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны» фотографии
Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны» фотографии
Павел Прилучный приступил к съемкам в мистическом детективе «Сны» фотографии
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