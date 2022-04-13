Не стало американского актера и комика Гилберта Готтфрида

12 апреля американский актер и комик Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет. Об этом семья артиста сообщила на его странице в Twitter.
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«С болью в сердце вынуждены сообщить о смерти нашего любимого Гилберта Готтфрида после продолжительной болезни. Он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух маленьких детей. Хотя сегодня для нас тяжелый день, мы просим вас продолжать смеяться как можно громче — в честь Гилберта и в память о нем», — сказано в заявлении семьи актера.
Гилберт Готтфрид родился 28 февраля 1955 года в Бруклине. Впервые попробовал себя в качестве стендап-комика в 15 лет, выступая в клубах Нью-Йорка. В 1980 году он попал в телешоу Saturday Night Live, где исполнил множество комедийных ролей, в том числе пародировал политика Дэвида Стокмана и режиссера Романа Полански.
В начале 1990-х Готтфрид начал работать как актер озвучания. Наибольшую известность ему принесла роль попугая Яго в полнометражном мультфильме «Аладдин». Также артист запомнился зрителям, сыграв руководителя детского приюта мистера Пибоди в комедии «Трудный ребенок» и ее продолжениях.
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