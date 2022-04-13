Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Публикация «Я в моменте»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Не стало американского актера и комика Гилберта Готтфрида

13 апреля
2022 год

Новости кино >>
13 апреля 2022

12 апреля американский актер и комик Гилберт Готтфрид скончался в возрасте 67 лет. Об этом семья артиста сообщила на его странице в Twitter.

Не стало американского актера и комика Гилберта Готтфрида
фото: Getty Images

«С болью в сердце вынуждены сообщить о смерти нашего любимого Гилберта Готтфрида после продолжительной болезни. Он был прекрасным мужем, братом, другом и отцом двух маленьких детей. Хотя сегодня для нас тяжелый день, мы просим вас продолжать смеяться как можно громче — в честь Гилберта и в память о нем», — сказано в заявлении семьи актера.

Гилберт Готтфрид родился 28 февраля 1955 года в Бруклине. Впервые попробовал себя в качестве стендап-комика в 15 лет, выступая в клубах Нью-Йорка. В 1980 году он попал в телешоу Saturday Night Live, где исполнил множество комедийных ролей, в том числе пародировал политика Дэвида Стокмана и режиссера Романа Полански.

В начале 1990-х Готтфрид начал работать как актер озвучания. Наибольшую известность ему принесла роль попугая Яго в полнометражном мультфильме «Аладдин». Также артист запомнился зрителям, сыграв руководителя детского приюта мистера Пибоди в комедии «Трудный ребенок» и ее продолжениях.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Гилберт ГоттфридРоман Полански
фильмы
АладдинТрудный ребенокТрудный ребенок 2

анонс

Деконструкция «Тарас Бульба»

День рождения >>

Борис Дергачев
Галина Калиновская
Дина Корзун
Юрий Мажуга
Дмитрий Мазуров
Татьяна Паркина
Сергей Шнуров
Владимир Яворский
Алексей Ярмилко
Агостина Белли
Серджиу Николаеску
Рон Перлман
Барбара Рахвальская
Морис Роне
Эдвард Фокс
Ольга Чехова
все родившиеся 13 апреля >>

Афиша кино >>

Пласт
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Вне закона
драма, комедия, криминальный фильм
США, ФРГ, 1986
Красавица и дракон
драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, Ирландия, 2021
Чудеса
драма
Италия, 2014
Подельники
триллер
Россия, 2021
Дьяволик
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
Италия, 2021
Стражи терракоты
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2021
9 жизней
триллер
США, 2022
Альпийские приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, экранизация
Швейцария, 2015
Близнец
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Добро пожаловать в семью
комедия, мелодрама
Беларусь, 2022
Жена художника
драма
США, 2019
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен