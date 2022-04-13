Звезды «Улиц разбитых фонарей» возвращаются на НТВ с новым полицейским детективом

В центре сюжета – современные старики-разбойники: полковник полиции Тарасов (Селин), авторитет Гарин (Нилов), честный следователь Шавырин (Половцев) и известный писатель Незабудкин (Федорцов). Они понимают, что их время уходит, и это, безусловно, печалит. Но в каких бы передрягах мужчины не оказывались, они все равно не вешают нос и до последнего не теряют чувство юмора.
История начинается с того, что Ивану Васильевичу Шавырину ставят неутешительный диагноз и он решает свести счеты с жизнью. Но в час икс возвращается его дочь Настя (Любовь Виролайнен мл.), которая решила начать карьеру следователя в Петербурге. Она знакомится с молодым оперативником Никитой (Михаил Тарабукин), сыном легендарного полковника Тарасова, отбывающего срок в колонии для бывших сотрудников. Тарасов хочет отомстить криминальному авторитету Гарину, который, по его мнению, виновен в том, что его посадили. Настя и Никита узнают о планах Тарасова и пытаются ему помешать, параллельно занимаясь расследованием других дел. Помогают им в этом их отцы, а им, в свою очередь, – Гарин и известный писатель Незабудкин, который мнит себя крутым опером.
фото: Пресс-служба НТВ
«Мой герой – полковник полиции, который отбывает срок в колонии для бывших сотрудников. Он уверен, что его подставили, и желает отомстить. "Ну, хотя бы мент в прошлом, уже хорошо", – подумал я, прочитав сценарий. С удовольствием согласился сняться в этом проекте, как только узнал имена будущих коллег по съемочной площадке. На самом деле лет 20 назад кто-то из продюсеров сказал, что "все мы вышли из ментов". И это правда: мы были одними из первопроходцев сериального движения в России, и зрители впервые начали смотреть отечественные сериалы, полюбили их. Вспоминаю один эпизод со съемок "Полицейского братства". Снимаем сцену, мои коллеги уже в кадре, а я только-только должен войти. Смотрю на них и думаю: "Какие они повзрослевшие, возмужавшие, какие же интересные. И я сейчас к ним присоединюсь". Стою и представляю себя вместе с ними со стороны. Такая вот ностальгия», – вспоминает Сергей Селин.
обсуждение >>