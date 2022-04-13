Отреставрированная версия «Любовь и голуби» выйдет в прокат 21 апреля

Отреставрированная версия фильма Владимира Меньшова
«Любовь и голуби
» выйдет в повторный прокат 21 апреля, сообщается на сайте киноконцерна «Мосфильм
».
В основу сюжета положена вполне реальная история семьи из сибирской глубинки, пересказанная Владимиром Гуркиным в одноименной пьесе. Главные роли в фильме исполнили Александр Михайлов
, Нина Дорошина
и Людмила Гурченко
.
Выпуск приурочен к 37-летию выхода картины на широкие экраны. Показы будут сопровождаться видеорассказом о том, как создавалась лента, отметили в дистрибьюторской компании «Арткино Прокат», которая выпустит «Любовь и голуби» в кинотеатрах.
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