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Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место»

13 апреля
2022 год

Новости кино >>
13 апреля 2022
В сети состоялась премьера трейлера криминального боевика «Святым тут не место» режиссёра Альфонсо Пинеда УльоаНи фига себе вечеринка!»).


По сюжету жестокий убийца по прозвищу Иезуит выходит из тюрьмы и узнаёт, что его жена убита, а сына похитили. Пытаясь вернуть ребенка, герой заставит весь преступный мир содрогнуться до основания.

Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место»

Главные роли в картине сыграли Рон Перлман, Шэннин Соссамон, Нил Макдонаф, Томми Фланаган, Тим Рот, Пас Вега, Карла Соуса, Хосе Мария Яспик, Кейдрич Селлати и другие. Над сценарием работал Том ШредерПоследнее искушение Христа»).

В российский прокат фильм «Святым тут не место» выйдет 27 мая.
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Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место» фотографии
Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место» фотографии
Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место» фотографии
Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место» фотографии
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