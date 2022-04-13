Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место»

анонс

Показы будут сопровождаться видеорассказом о создании фильма

Отреставрированная версия «Любовь и голуби» выйдет в прокат 21 апреля

Звезды «Улиц разбитых фонарей» возвращаются на НТВ с новым полицейским детективом

13 апреля

Не стало американского актера и комика Гилберта Готтфрида

Ему было 67 лет