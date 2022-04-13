Хосе Мария Яспик спасает похищенного сына в трейлере фильма «Святым тут не место»

В сети состоялась премьера трейлера криминального боевика «Святым тут не место
» режиссёра Альфонсо Пинеда Ульоа
(«Ни фига себе вечеринка!
»).
По сюжету жестокий убийца по прозвищу Иезуит выходит из тюрьмы и узнаёт, что его жена убита, а сына похитили. Пытаясь вернуть ребенка, герой заставит весь преступный мир содрогнуться до основания.
Главные роли в картине сыграли Рон Перлман
, Шэннин Соссамон
, Нил Макдонаф
, Томми Фланаган
, Тим Рот
, Пас Вега
, Карла Соуса
, Хосе Мария Яспик
, Кейдрич Селлати
и другие. Над сценарием работал Том Шредер
(«Последнее искушение Христа
»).
В российский прокат фильм «Святым тут не место
» выйдет 27 мая.
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