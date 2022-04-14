Марк Эйдельштейн возьмет в руки «Смычок»

Для сценариста Евгения Израйлита это в первую очередь сериал о взрослении: «У каждого человека возникает в жизни переломный момент, когда он впервые вынужден принимать взрослые решения, которые повлияют на его отношения со всем окружающим миром: от коллег и друзей до родителей и возлюбленных. "Смычок" как раз об этих решениях и о том, куда они могут завести даже очень хорошего человека с благими намерениями. Думаю, несмотря на то, что новые поколения отличаются от предыдущих отчасти из-за новых технологий, базовые желания, инстинкты, страхи принципиально не меняются. Все всегда хотят любви и счастья, все ощущают бремя вины и ответственности».
Эйдельштейн воплотил образ Сени, одержимого классической музыкой. Главный герой отправляется поступать в престижную консерваторию в Питере и ближайшие годы планирует посвятить только игре на скрипке. Но реальность оказывается гораздо сложнее: на вокзале ему подкидывают сверток с запрещенными веществами и шантажом вынуждают стать кладменом. Теперь Сеню зовут «Смычок», и он начинает понимать, что новое занятие — быстрый социальный лифт и легкий способ заработать большие деньги, с которыми придут новые друзья, независимость и уверенность в себе. Или лишат амбиций стать великим музыкантом.
фото: пресс-служба видеосервиса Start
По словам исполнителя главной роли, «в "Смычке" есть небанальное сочетание любимой мною классической музыки, мира теневых структур и вечных, понятных мне, подростковых проблем. Мой герой Сеня теряет себя в большом городе. Желание власти и денег пытается победить в нем талант и любовь к скрипке. Самым сложным было играть в последних сериях, когда режиссер Саша Цой вытаскивал из меня все самое одиозное и отрицательное. И, что самое страшное, в какой-то момент мне даже понравилось таким быть».
Кристина Кучеренко отмечает, что зрителям будет интересно наблюдать, как ее персонаж Лера пытается выжить любой ценой, находясь на самом дне: «Для меня "Смычок" прежде всего о том, как популярные запрещенные вещества ведут к самоуничтожению человека, как паук в своей паутине, они путают и поглощают жертву, втягивая в пучину несчастий и зависимости. Моя героиня Лера — девушка без имени и адреса, но при этом чрезвычайно хитрая и с диким желанием выжить любой ценой. Все, кто с ней знакомы, сталкиваются с проблемами. Таких персонажей я еще не играла».
Режиссером драмы стал Александр Цой, а автором идеи и шоураннером — Руслан Сорокин. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Зрители увидят не только парадные фасады дворцовых зданий и романтику крыш, но и менее привычные улицы спальных районов, сцены ночных клубов и мрачную атмосферу заброшенных строительных котлованов. Сорокин рассказывает, почему Санкт-Петербург был выбран в качестве основного места действия: «Петербург — город до конца не понятый. И открыточный, и темный, и мрачный. А в темноте таится самое важное — то, что просится выйти на свет. Так и главный герой: то ныряет в пустоту, то стремится к росту. Внутри него постоянно происходит борьба. Мы исследуем природу личности молодого человека в городе, полном соблазнов, и говорим об ответственности, которая возникает у него как перед обществом, так и перед самим собой. Те соблазны, с которыми сталкивается герой — как правило, билет в один конец. Поэтому наша история — в большем смысле предостерегающая».
фото: пресс-служба видеосервиса Start
В сериале есть место не только классической музыке, но и рэпу. Александр Цой рассказывает о том, кто помог создателям проекта передать образ современной рэп-культуры в сериале: «Мы хотели максимально отразить происходящее сегодня, для этого нам были нужны мысли, тексты, ощущения современного молодого человека, который находится внутри рэп-культуры. Maru Nara стал настоящим проводником. Он написал несколько важных треков для персонажа Рузиля Минекаева, начинающего рэпера и соседа главного героя. Еще в сериале есть трек самого Рузиля. Его текст искренний и честный — это лирика, которая оказалась очень точной для его персонажа. Но главной задачей было все же не гламуризировать историю, хотя соблазн был велик».
Минекаев сыграл 15-летнего Макса, мечтающего стать рэп-исполнителем. Но получилось так, что Максу, оставшемуся без родителей и практически выросшему на улице, пришлось заняться нелегальным бизнесом. «Мне не нравится образ жизни Макса, связанный с наркотиками, но в то же время мне близки его амбициозность и целеустремленность в желании стать популярным рэпером. Еще у меня, как и у Макса, рано произошел период взросления, и я тоже рос в не самых благоприятных условиях. Однажды на занятиях в ГИТИСе мы делали рэп-баттл, и я впервые написал текст. Позже при подготовке к съемкам в "Смычке" режиссер поставил передо мной задачу написать рэп для моего героя. Этот процесс занял около двух дней и я не ожидал, что текст понравится и попадет в сериал. Кажется, получилось неплохо», — говорит актер.
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