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«Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова включена в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля

14 апреля
2022 год

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14 апреля 2022

Объявлена программа 75-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.

В основной конкурс попало 18 картин, включая «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова. По словам генерального директора киносмотра Тьерри Фремо, «известный российский режиссер Кирилл Серебренников уже в третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля».


Помимо работы российского режиссера, за «Пальмовую ветвь» поборются «Преступления будущего» Дэвида Кроненберга, «Миндальное дерево» Валерии Бруни-Тедески, «Хи-хан» Ежи Сколимовского, «Решение уйти» Пака Чхан-Ука, «Появление» Келли Райхардт, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда, «РМН» Кристиана Мунджю, «Посредник» Хирокадзу Корээды, «Время Армагеддона» Джеймса Грэя, «Близко» Люки Дона, «Брат или сестра» Арно Деплешена, «Звезды в полдень» Клер Дени, «Тори и Локита» Жан-Пьера и Люка Дарденн, «Святой паук» Али Аббаси, «Мальчик с небес» Тарика Салеха, «Ностальгия» Марио Мартоне и «Братья Лейлы» Саида Расти.

Во второй по значимости конкурс «Особый взгляд» вошло 15 фильмов. Среди них «Горящие дни» Эмина Альпера, «Возвращение в Сеул» Дави Чоу, «Устал от себя» Кристоффера Боргли, «Незнакомец» Томаса Райта и «Видение бабочки» Максима Наконечного. Смотр откроется новой работой Мишеля Хазанавичуса «Окончательный монтаж».
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