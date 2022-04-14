«Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова включена в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля

Объявлена программа
75-го Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 17 по 28 мая 2022 года.
В основной конкурс попало 18 картин, включая «Жену Чайковского» Кирилла Серебренникова
. По словам генерального директора киносмотра Тьерри Фремо
, «известный российский режиссер Кирилл Серебренников уже в третий раз участвует в основном конкурсе фестиваля»
.
Помимо работы российского режиссера, за «Пальмовую ветвь» поборются «Преступления будущего
» Дэвида Кроненберга
, «Миндальное дерево» Валерии Бруни-Тедески
, «Хи-хан» Ежи Сколимовского
, «Решение уйти» Пака Чхан-Ука
, «Появление» Келли Райхардт
, «Треугольник печали» Рубена Эстлунда
, «РМН» Кристиана Мунджю
, «Посредник» Хирокадзу Корээды
, «Время Армагеддона» Джеймса Грэя
, «Близко» Люки Дона
, «Брат или сестра» Арно Деплешена
, «Звезды в полдень» Клер Дени
, «Тори и Локита» Жан-Пьера
и Люка Дарденн
, «Святой паук» Али Аббаси
, «Мальчик с небес» Тарика Салеха, «Ностальгия» Марио Мартоне и «Братья Лейлы» Саида Расти.
Во второй по значимости конкурс «Особый взгляд» вошло 15 фильмов. Среди них «Горящие дни» Эмина Альпера
, «Возвращение в Сеул» Дави Чоу, «Устал от себя» Кристоффера Боргли, «Незнакомец» Томаса Райта и «Видение бабочки» Максима Наконечного. Смотр откроется новой работой Мишеля Хазанавичуса
«Окончательный монтаж
».
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