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«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники»

14 апреля
2022 год

Новости кино >>
14 апреля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент фильма Евгения Григорьева «Подельники», который вышел в прокат сегодня, 14 апреля.



Фильм рассказывает о биатлонисте Петре (Юра Борисов), который вместе с женой Анастасией (Елизавета Янковская) вернулся на малую родину, оставив позади большой город и большой спорт. Здесь Настя и Петя хотят завести ребенка, но обстановка не благоприятствует. В доме напротив Витька-Людоед (Павел Деревянко) убивает местного художника, а все поселение делает вид, что ничего не знает. Ставший учителем физкультуры Петр заботится о безотцовщине Сане (Ярослав Могильников). Это с ним они кричат на город, сделав перерыв в тренировках по биатлону.

Читать Обзор фильма «Подельники»

«Подельники» — полнометражный игровой дебют документалиста Евгения Григорьева. Премьера фильма состоялась на прошлогоднем «Кинотавре», откуда картина увезла приз за лучшую мужскую роль (ее удостоился Павел Деревянко).

«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники»

Фильм «Подельники» в прокате с 14 апреля.
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Юра БорисовЕвгений Григорьев (VI)Павел ДеревянкоЯрослав МогильниковЕлизавета Янковская
фильмы
Подельники

фотографии >>
«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники» фотографии
«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники» фотографии
«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники» фотографии
«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники» фотографии
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