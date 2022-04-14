«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники»

Кино-Театр.Ру
представляет эксклюзивный фрагмент фильма Евгения Григорьева
«Подельники
», который вышел в прокат сегодня, 14 апреля.
Фильм рассказывает о биатлонисте Петре (Юра Борисов
), который вместе с женой Анастасией (Елизавета Янковская
) вернулся на малую родину, оставив позади большой город и большой спорт. Здесь Настя и Петя хотят завести ребенка, но обстановка не благоприятствует. В доме напротив Витька-Людоед (Павел Деревянко
) убивает местного художника, а все поселение делает вид, что ничего не знает. Ставший учителем физкультуры Петр заботится о безотцовщине Сане (Ярослав Могильников
). Это с ним они кричат на город, сделав перерыв в тренировках по биатлону.
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Обзор фильма «Подельники»
«Подельники
» — полнометражный игровой дебют документалиста Евгения Григорьева
. Премьера фильма состоялась на прошлогоднем «Кинотавре», откуда картина увезла
приз за лучшую мужскую роль (ее удостоился Павел Деревянко).
Фильм «Подельники» в прокате с 14 апреля
.
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