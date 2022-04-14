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Не стало французского актера Мишеля Буке

14 апреля
2022 год

Новости кино >>
14 апреля 2022

В возрасте 96 лет в одной из парижских больниц не стало известного французского актера Мишеля Буке, запомнившегося зрителям по роли Пьера Рамбаля-Коше в знаменитой комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром. Об этом сообщает France24.

Будущий мастер родился 6 ноября 1925 года в Париже. Планировал стать медицинским работником, однако работы не было, и он подрабатывал сначала пекарем, потом банковским служащим, а в период военного времени стал брать уроки актерского мастерства. Вскоре он стал достаточно известным театральным актером.

Не стало французского актера Мишеля Буке
фото: кадр из фильма «Игрушка»

В кино дебютировал в 1947-м, сыграв в фильме «Господин Венсан». Играл второстепенные роли до тех пор, пока в начале 1960-х его не стали приглашать к себе в картины режиссеры «новой волны» Франсуа ТрюффоНевеста была в чёрном», «Сирена Миссисипи») и Клод ШаброльНеверная жена»).

За свою жизнь успел сыграть 117 ролей в кино и на телевидении. Создал запоминающиеся образы в фильмах «Борсалино», «Двое в городе», «Змей», «Отверженные», «Элиза» и «Ренуар. Последняя любовь». Обладатель шести престижных наград, включая два «Сезара».
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