Не стало французского актера Мишеля Буке

В возрасте 96 лет в одной из парижских больниц не стало известного французского актера Мишеля Буке, запомнившегося зрителям по роли Пьера Рамбаля-Коше в знаменитой комедии «Игрушка» с Пьером Ришаром. Об этом сообщает France24.
Будущий мастер родился 6 ноября 1925 года в Париже. Планировал стать медицинским работником, однако работы не было, и он подрабатывал сначала пекарем, потом банковским служащим, а в период военного времени стал брать уроки актерского мастерства. Вскоре он стал достаточно известным театральным актером.
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