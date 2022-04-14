«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае

анонс

В прокате с 14 апреля

Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима»

Не стало французского актера Мишеля Буке

Услышит ли герой Павла Деревянко?

«Доорем до города?» Юра Борисов кричит в эксклюзивном фрагменте фильма «Подельники»

14 апреля

«Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова включена в основной конкурс 75-го Каннского фестиваля

Объявлена программа международного киносмотра, который пройдет с 17 по 28 мая