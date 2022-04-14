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«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае

14 апреля
2022 год

Новости кино >>
14 апреля 2022
Premier в мае покажет восьмисерийную остросюжетную комедию «Абсурд». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, главные роли в сериале сыграли Андрей Мерзликин, Алексей Маклаков, Юрий Чурсин, Иван Мамонов, Александр Удальцов, Виктория Полторак и Анна Старшенбаум.

«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

События «Абсурда» разворачиваются в отдаленной российской тюрьме, в которую с проверкой едет комиссия. В планах ревизоров оценка состояния здания и условий пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самой старой каменной постройке Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключенных на время проверки выслать, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре, как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства.

За постановку отвечает режиссер Артём Насыбулин, а за производство — компания WeiT Media. Сериал создан для телеканала НТВ.
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«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае фотографии
«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае фотографии
«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае фотографии
«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае фотографии
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