«Абсурд» с Андреем Мерзликиным и Алексеем Маклаковым стартует в мае

События «Абсурда» разворачиваются в отдаленной российской тюрьме, в которую с проверкой едет комиссия. В планах ревизоров оценка состояния здания и условий пребывания осужденных. Вот только тюрьма находится в самой старой каменной постройке Сибири. Чтобы не опозориться перед делегацией, находчивый генерал Хоботов из Москвы придумывает, на его взгляд, гениальное решение: всех заключенных на время проверки выслать, а вместо них в тюрьму поместить специально нанятых актеров. Поначалу все идет гладко, но вскоре, как это часто бывает, появляются непредвиденные обстоятельства.
За постановку отвечает режиссер Артём Насыбулин, а за производство — компания WeiT Media. Сериал создан для телеканала НТВ.
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