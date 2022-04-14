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Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима»

14 апреля
2022 год

Новости кино >>
14 апреля 2022
Кино-Театр.Ру представляет эксклюзивный фрагмент комедии «Родители строгого режима» режиссёра Никиты ВладимироваБабки»). В нём жена пропавшего чиновника пришла просить помощи у его родителей.


Каждый родитель хочет гордиться своим ребёнком. Но Литвины устали стыдиться поступков своего Бореньки. Дело в том, что Боря теперь — Борис Валентинович и он — мэр их города, а в народе у него — устойчивая репутация «хапуги». Узнав, что проворовавшийся мэр собрался баллотироваться на второй срок, мама и папа решают не дожидаться, когда за сыном «придут», а «посадить» его самим — в его любимую детскую комнатку… за толстую решётку. Так уединённый лесной домик на окраине городка превратится в режимный объект, где родители попытаются вместе проанализировать и исправить педагогические ошибки, чтобы наставить мэра на истинный путь.

Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима»

Главные роли в картине исполнили Алиса Фрейндлих, Александр Адабашьян, Евгений Ткачук, Владимир Сычёв, Ольга Медынич и Игорь Хрипунов. Сценарий к фильму написал Андрей ТаратухинЧиновник»).

В российский прокат «Родители строгого режима» вышли 14 апреля.
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персоны
Александр АдабашьянНикита ВладимировОльга МедыничВладимир СычёвЕвгений ТкачукАлиса ФрейндлихИгорь Хрипунов
фильмы
Родители строгого режима

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Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима» фотографии
Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима» фотографии
Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима» фотографии
Ольга Медынич навещает родителей мужа в эксклюзивном отрывке фильма «Родители строгого режима» фотографии
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