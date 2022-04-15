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Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая

15 апреля
2022 год

Новости кино >>
15 апреля 2022
Новый фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет на большие экраны страны 12 мая. Согласно пресс-службе картины, ее прокатчиком выступит компания «Наше кино» при содействии кинокомпании СТВ.

Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая
фото: пресс-служба фильма

Главные роли в фильме исполнили Евгений Ткачук, Полина Пушкарук и Полина Агуреева. Компанию им составили Илья Дель, Михаил Тройник, Кристина Шнайдер, Анатолий Кондюбов, Алексей Утеганов, Иван Рукша, Татьяна Полонская, Алиса Олейник, Александра Серзина и Дмитрий Щербаков. За визуальную составляющую отвечают оператор Константин Эсадзе, художник-постановщик Анастасия Каримулина и художник по костюмам Марк Ли.

Евгений Ткачук воплотил образ сильно заикающегося Ильи. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Агуреева), которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.

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Полина АгурееваСергей Бодров (ст.)Илья ДельАнастасия КаримулинаАнатолий КондюбовАлиса ОлейникТатьяна ПолонскаяПолина ПушкарукИван РукшаАлександра СерзинаЕвгений ТкачукМихаил ТройникАлексей УтегановКристина ШнайдерКонстантин Эсадзе
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Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая фотографии
Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая фотографии
Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая фотографии
Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая фотографии
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