Фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет в прокат 12 мая

Новый фильм Сергея Бодрова-старшего «Дышите свободно» выйдет на большие экраны страны 12 мая. Согласно пресс-службе картины, ее прокатчиком выступит компания «Наше кино» при содействии кинокомпании СТВ.
Евгений Ткачук воплотил образ сильно заикающегося Ильи. Это мешает всему — личной жизни, общению с ребенком, работе. В отчаянии он записывается на курс известного доктора Черкасовой (Агуреева), которую пациенты считают магом и волшебником. Там он встречает новых друзей и новую любовь – молодую девушку Веру (Пушкарук). Но оказывается, что Черкасовой самой нравится Илья, и она намерена его завоевать.
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