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Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива

15 апреля
2022 год

Новости кино >>
15 апреля 2022

В День детектива, 20 апреля, на ТВЦ состоится премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце и Михаилом Пшеничным в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

В четырехсерийном продолжении под названием «Дыхание смерти» зрителям поведают о двух новых делах об убийстве в отделе Скворцова – банкир и высокопоставленный чиновник убиты с разницей в один день. Эти два преступления никак не связывают между собой, пока не обнаруживают на городских зданиях гигантские портеры банкира и чиновника с надписью «Твое время истекло». Как выяснилось, граффити были сделаны за несколько дней до убийств. Пока Скворцов с помощью Нины пытается найти таинственного преступника, москвичей шокирует новое граффити – портрет известной актрисы. Чтобы найти преступника, героям предстоит выяснить, как связаны между собой жертвы, и при чем тут зелье колумбийских шаманов. А между тем Нина и Евгений уже успели стать семьей и родить ребенка.

В сериале также заняты Алёна Яковлева, Владислав Ветров, Александра Булычёва, Вадим Андреев, Ольга Прокофьева, Евгений Кошелев и Александр Печенин. За постановку отвечает режиссер Ашот Кещян. Создатели планируют в скором будущем приступить к съемкам новых сезонов.
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Вадим АндреевАлександра БулычёваВладислав ВетровАшот КещянЕвгений КошелевАгата МуцениецеАлександр ПеченинОльга ПрокофьеваМихаил ПшеничныйАлёна Яковлева
фильмы
Я знаю твои секретыЯ знаю твои секреты. Дыхание смерти

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Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива фотографии
Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива фотографии
Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива фотографии
Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива фотографии
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