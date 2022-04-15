Премьера седьмого сезона сериала «Я знаю твои секреты» с Агатой Муцениеце состоится в День детектива

В четырехсерийном продолжении под названием «Дыхание смерти» зрителям поведают о двух новых делах об убийстве в отделе Скворцова – банкир и высокопоставленный чиновник убиты с разницей в один день. Эти два преступления никак не связывают между собой, пока не обнаруживают на городских зданиях гигантские портеры банкира и чиновника с надписью «Твое время истекло». Как выяснилось, граффити были сделаны за несколько дней до убийств. Пока Скворцов с помощью Нины пытается найти таинственного преступника, москвичей шокирует новое граффити – портрет известной актрисы. Чтобы найти преступника, героям предстоит выяснить, как связаны между собой жертвы, и при чем тут зелье колумбийских шаманов. А между тем Нина и Евгений уже успели стать семьей и родить ребенка.
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