Start станет основным видеосервисом для пользователей МегаФона

МегаФон и основатели Start объединят два онлайн-кинотеатра. Как уточняет пресс-служба компании, после слияния на видеосервисе в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов и увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.
Ранее МегаФон развивал два видеосервиса. Start отвечал за премьеры оригинальных сериалов и кино собственного производства, а МегаФон ТВ представлял публике широкий ассортимент: от телеканалов до новинок кино и сериалов.
По словам директора по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александра Соболева, «уже в момент приобретения нами доли в Start в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям».
Переход на новый формат планируется с мая. Start покажет пользователям в этом году более 24 премьер собственного производства, среди которых новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы
», «Медиатор
», «Контейнер
» и «ИП Пирогова
». Зрителей также ожидают популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, включая широкий каталог детского контента, и более 100 телеканалов. Сам МегаФон ТВ будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям онлайн-кинотеатра предложат выгодные условия для перехода на Start.
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