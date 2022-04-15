Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Start станет основным видеосервисом для пользователей МегаФона

15 апреля
2022 год

Новости кино >>
15 апреля 2022
МегаФон и основатели Start объединят два онлайн-кинотеатра. Как уточняет пресс-служба компании, после слияния на видеосервисе в рамках единой подписки продолжат выходить премьеры оригинальных проектов, запустится интернет-вещание широкого пакета телеканалов и увеличится предложение зарубежных фильмов и сериалов.

Ранее МегаФон развивал два видеосервиса. Start отвечал за премьеры оригинальных сериалов и кино собственного производства, а МегаФон ТВ представлял публике широкий ассортимент: от телеканалов до новинок кино и сериалов.

Start станет основным видеосервисом для пользователей МегаФона
фото: kanobu.ru

По словам директора по стратегии и развитию бизнеса МегаФона Александра Соболева, «уже в момент приобретения нами доли в Start в 2020 году мы говорили о том, что оба продукта в портфеле компании комплементарны друг другу и у каждого из них есть своя уникальная аудитория. Мы готовы к объединению этих двух площадок в одну, чтобы дать максимальное удобство пользователям».

Переход на новый формат планируется с мая. Start покажет пользователям в этом году более 24 премьер собственного производства, среди которых новые сезоны сериалов «Вампиры средней полосы», «Медиатор», «Контейнер» и «ИП Пирогова». Зрителей также ожидают популярные фильмы и сериалы от российских и зарубежных производителей, включая широкий каталог детского контента, и более 100 телеканалов. Сам МегаФон ТВ будет поддерживаться для абонентов на протяжении всего года, а текущим пользователям онлайн-кинотеатра предложат выгодные условия для перехода на Start.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
START и «МегаФон» заключили выгодную сделку
Поиск по меткам
START
фильмы
Вампиры средней полосыИП ПироговаКонтейнерМедиатор

анонс

День рождения >>

Алексей Бояджи
Ольга Волкова
Андрей Егоров
Кирилл Емельянов
Ирина Линдт
Виктор Мирошниченко
Шахзода Мухамедова
Алла Пугачёва
Сергей Пускепалис
Улдис Пуцитис
Жозиан Баласко
Трине Дюрхольм
Клаудия Кардинале
Сет Роген
Эмма Томпсон
Эмма Уотсон
Люк Эванс
все родившиеся 15 апреля >>

Афиша кино >>

Пласт
драма, криминальный фильм
Россия, 2022
Вне закона
драма, комедия, криминальный фильм
США, ФРГ, 1986
Красавица и дракон
драма, научная фантастика, приключения, фэнтези
Япония, Ирландия, 2021
Дьяволик
криминальный фильм, нуар (черный фильм), триллер, экранизация
Италия, 2021
Обратимая реальность
фантастический триллер
Россия, 2022
Подельники
триллер
Россия, 2021
Чудеса
драма
Италия, 2014
Родители строгого режима
комедия, семейное кино
Россия, 2022
Близнец
фильм ужасов
Финляндия, 2022
Стражи терракоты
драма, приключения, фэнтези
Китай, 2021
Я иду искать
Россия, 2022
9 жизней
триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram