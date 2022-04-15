Новый «Метрополис» снимут в Австралии

Ожидается, что ради сериала создадут около 4000 рабочих мест в штате Виктория, где будут проходить съемки. Кроме того, будет использована одна из крупнейших в мире инфраструктур «виртуального производства». Продюсированием займется студия Universal Studio Group. Cценаристом и режиссером выступит Сэм Эсмейл.
фото: кадр из фильма «Метрополис»
Ланг поставил фильм по сценарию автора одноименной научно-фантастической антиутопии Теи фон Харбоу. По сюжету изнеженный сын хозяина футуристического Метрополиса Фредер Фредерсен изучает несчастную жизнь рабочих, которые поддерживают своим трудом блистательное существование огромного города. Заступницей рабочих и предпринимателей выступает святая Мария. Безумный инженер Ротванг создает робота-женщину, двойника Марии, и выпускает ее в город. Робот танцует обнаженным и подстрекает город к мятежу. А в это время настоящая Мария и Фредер спасают городских детей.
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