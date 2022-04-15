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Сериал «Последний богатырь. Наследие» получит поддержку Института развития интернета

15 апреля
2022 год

Новости кино >>
15 апреля 2022
Многосерийное продолжение одноименной кинотрилогии «Последний богатырь. Наследие» стало одним из победителей конкурса на создание национального контента в цифровой среде, проведенного Институтом развития интернета. Согласно пресс-службе ИРИ, финансовую поддержку получат еще 115 проектов: художественные и документальные сериалы, спецпроекты в СМИ, серии видеороликов, приложения и игры. Они будут выходить в разное время вплоть до 2024 года.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» получит поддержку Института развития интернета
фото: «Последний богатырь»

Ранее состоялась очная защита финалистов конкурса, в которой приняли участие команды из 18 регионов России со 142 проектами из 464 допущенных до отбора. По словам исполнительного директора Института развития интернета Елены Лапиной, «в этом году планируется реализовать 42 проекта-победителя. Производственный цикл остальных (а это более 70 наименований) составляет от двух до трех лет».

Помимо нового «Последнего богатыря», в числе поддержанных игровых сериалов оказались приключенческий сериал с элементами мистики «Челюскин. Первые» о советских героях-полярниках, продолжение «Барбоскиных» с новыми героями, второй сезон музыкальной драмы «Струны» с Артёмом Ткаченко о студентах Гнесинки, «Плевако» с Сергеем Безруковым о русском адвокате Фёдоре Плевако и «Ректор» о молодом преподавателе ВУЗа, который по стечению обстоятельств выбран на должность ректора и начинает проводить кардинальные реформы.

Сериал «Последний богатырь. Наследие» получит поддержку Института развития интернета
фото: кадр из сериала «Струны»

Среди победителей также числятся анимационный сериал «Пушкин и Михайловское» о периоде ссылки Пушкина в родовом имении под Псковом, «Учитель в законе» о молодом человеке, оказавшемся в колонии-поселении, где отбывают наказание трудные подростки, «Эпицентр» о молодых ученых, «Родина» об оставшемся без финансирования футбольном клубе небольшого городка, «Всё ок» о молодом парне, которому приходится взять на себя заботу о своих родных сестрах, и «Некрасивая» о девушке, которая после гибели родителей и получения травм в аварии хочет убить человека, разрушившего ее жизнь. Поддержку получит и ряд исторических сериалов, посвященных российским императорам Павлу Первому и Петру Великому, Восстанию декабристов и Великой Отечественной войне.

В список неигровых работ попали сериал «Седьмая симфония» о знаменитом произведении Дмитрия Шостаковича, двухсерийный фильм «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру», «Нюрнберг» о подготовке и проведении Нюрнбергского процесса, «Игры и люди» об олимпийской истории советского и российского спорта и «Дедline» о представителях старшего поколения, ставших блогерами-миллионниками.
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