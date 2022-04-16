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Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

16 апреля
2022 год

Новости кино >>
16 апреля 2022

Премьеру «Драконьего жемчуга: Супер — Супергерой» перенесли на 11 июня, тираж манги «Эта фарфоровая кукла влюбилась» перевалил за шесть миллионов экземпляров, а «Семья шпиона» выдала потрясающий старт на родине. Аниме-индустрия трудится, не покладая рук, принося множество больших и малых новостей: о чем-то мы пишем подробно, о чем-то информации — одно название. Теперь каждую неделю мы собираем самые интересные трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации.

Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

До недавнего времени мы также следили за финалом «Атаки титанов», которая, как оказалось, закончится только в следующем году. Теперь сфокусируемся на менее громких новинках.

Читать 22 аниме-премьеры весны

Манга «Синий оркестр» в скором времени обзаведется аниме-адаптацией. Подробностей пока — нэко наплакал, так как о планах совсем недавно объявили общественности.

Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

Манга живописала историю гениального скрипача Хадзимэ Аоно, выигравшего несколько музыкальных конкурсов. По неизвестным причинам он бросает любимое занятие, но, встретив начинающую скрипачку Рицуко Акинэ, вновь ощущает любовь к струнному инструменту. Эта судьбоносная встреча и стала точкой отсчета для будущего оркестра.

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» — не скрипка, так песня

8 апреля в возрасте 81 года скончалась легендарная сэйю Минори Мацусима. Причиной смерти стал рак поджелудочной железы.

Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

За свою карьеру Мацусима подарила голос более чем полусотне персонажей, среди наиболее известных — Дороро из самой первой экранизации, Цуру из «Ван-Писа», Саяка Юми из «Мазингера Зэт» и Кэндис Уайт Эдли из той самой «Кэнди-Кэнди», что показывали в России на телеканале 2х2 в начале 1990-х.

Читать Рецензия на аниме «Красавица-воин вечная Сейлор Мун. Фильм»

«Ван-Пис. Красный фильм» поступит в кинотеатры Японии уже 6 августа. По такому случаю — новый трейлер (стоит просмотра хотя бы из-за нескольких секунд с молодым Шанксом).



Подробнее об этом фильме мы писали в отдельной заметке. Код «Красный» — это способ студии Toei Animation отметить тысячный эпизод культового сериала.

Читать История «Люпена III» — другой бессмертной долгоиграющей франшизы

Второй сезон «Для тебя, Бессмертный» тоже потихоньку готовится к премьере. Дата премьеры пока неизвестна, но ожидается, что экранизация манги Ёситоки Оимы продолжит жизнедеятельность где-нибудь осенью, когда самая сильная жара пойдет на убыль. А пока — освежающий трейлер.



Также стало известно, что производством второго сезона вместо Brain’s BaseТетрадь дружбы Нацумэ», «В лес, где мерцают светлячки») займется студия Drive, известная сериалом «Актеры» и долгостроем «Спираль» по культовой хоррор-манге Дзюндзи Ито. Основные руководители и каст останутся в неприкосновенности.

Читать Лучшее аниме 2021 года

Новый персонажный ролик из футбольного аниме «Синяя тюрьма: Блю Лок» от 8-BitО моем перерождении в слизь», «Токийские вороны»).



Меланхоличный клавишный проигрыш и гитарные запилы остались теми же, а в кадре на этот раз показан Хёма Тигири, говорящий голосом Сомы Сайто (пума-игроман Хадзимэ Танака из «Необычного такси»). Его внешнее спокойствие и рассудительность маскируют глубокую травму. Дата релиза королевской битвы на футбольном поле все еще неизвестна.

Читать «Удар! Гол в будущее» — еще одна грядущая премьера о футболе

Раз уж заговорили о «Необычном такси»: студия OLMУ Коми проблемы с общением», «Лес зверей») показала еще один ролик из полнометражной компиляции о жизни моржа-таксиста в большом городе. На этот раз — про братьев-полицейских Даймонов.



Не пропускайте наши аниме-дайджесты — и к концу весны сможете собрать фильм целиком.

Слушать Подкаст о замечательном аниме «Необычное такси»

Geno StudioОрган геноцида», «Золотое божество»), готовящие самурайский экшн «Буттигирэ!», о котором мы рассказывали после Anime Japan, поделились не только полнокровным трейлером, но и озвучили каст.



В состав сэйю входят Гэн Сато (Хром из «Доктора Стоуна»), Сюнъити Токи (девятихвостый Гиндзи из «Повара небесной гостиницы»), Тосиюки Тоёнага (Хидэёси Нагатика — лучший друг «Токийского гуля»), Сумирэ Уэсака (Анджела из «Кэрол и Тьюздей»), Синъитиро Мики (Рой Мустанг из «Стального Алхимика»), Юто Уэмура (Гриша Йегер из «Атаки титанов»), Ватару ТакагиКрутой учитель Онидзука» собственной персоной), Фукуси Отиай (Кимура из «Озорной Такаги»). Премьера назначена на 8 июля.

Читать Рецензия на аниме «Яркость: Душа самурая»

«Клуб стрельбы из лука. Фильм», свежее творение Kyoto AnimationВайолет Эвергарден. Фильм», «Исчезновение Харухи Судзумии»), продемонстрировал новый тизер.



История об искусстве кюдо и дружбе появится в кинотеатрах Японии 19 августа.

Смотреть онлайн «Вайолет Эвергарден. Фильм»

Ранобэ «Ворона в гареме» перевоплотится в аниме-сериал. Производством исторического фэнтези занимается студия Bandai Namco PicturesАйкацу!»), а за постановку отвечает ветеран «Гинтамы» Тидзуру Мияваки.



Это история таинственной наложницы, ведущей уединенную жизнь. Ее никогда не вызывают в императорскую спальню, о ее внешности ходят самые разные кривотолки — и, если верить слухам, ей ведомы знания о магии и проклятиях. Однажды император вынужден обратиться за помощью к своей наложнице: как водится, эта встреча изменит ход истории. Релиз намечен на октябрь 2022 года.

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов», где тоже фигурирует гарем

Такаюки Хирао, режиссер «Киноманки Помпо», намедни забрел на реддит, чтобы пообщаться с фанатами. Один из вопросов касался танца Натали Вудворд: гифка с ее движениями быстро стала мемом в англоговорящем аниме-коммьюнити из-за схожести с эмоутом из видеоигры Fortnite.

Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

Хирао удивился популярности гифки и пояснил ситуацию: «В Японии этот танец называется иинэ. Два года назад группа DA PUMP выпустила клип на песню USA, и эти движения повторяла буквально вся Япония. Для Натали выражать свои эмоции с помощью языка тела — дело привычное. Поэтому, когда она нервничает или смущается, — она танцует. В фильме много отсылок к США и американской культуре, поэтому мы решили, что танец из песни USA ей идеально подойдет».

Читать Подробнее о «Киноманке Помпо» и других жемчужинах 2021 года, которые вы могли пропустить

«Дораэмон: Крошечные звездные войны Нобиты», ремейк одноименного аниме из далекого 1985-го, продолжает успешно действовать в японском прокате на фоне новости о смерти второго создателя.

Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

За шестую неделю 41-й полнометражный фильм о робокоте заработал в бокс-офисе 149 миллионов иен (примерно $1,21 миллиона), а общие сборы составляют 2,3 миллиарда иен (порядка $18,3 миллионов). Муру — мур.
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Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю фотографии
Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю фотографии
Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю фотографии
Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю фотографии
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