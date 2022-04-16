Прощай, Кэнди-Кэнди: главные новости аниме за неделю

Рецензия на «Красавицу и дракона» — не скрипка, так песня

Читать Рецензия на «Красавицу и дракона» — не скрипка, так песня

«Удар! Гол в будущее» — еще одна грядущая премьера о футболе

Читать «Удар! Гол в будущее» — еще одна грядущая премьера о футболе

Обзор второго сезона «Истребителя демонов», где тоже фигурирует гарем

Читать Обзор второго сезона «Истребителя демонов», где тоже фигурирует гарем