Сальма Хайек станцует с Супер Майком

Хайек заменит Тэнди Ньютон, выбывшую из проекта по семейным обстоятельствам. Подробности о ее роли и сюжете фильма не разглашаются.
Режиссером «Последнего танца Супер Майка» выступает Стивен Содерберг, снявший в 2012 году первую часть франшизы. За сценарий отвечает Рид Каролин, работавший над обеими частями. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе HBO Max.
Первые два фильма о «Супер Майке» собрали около 300 миллионов долларов в мировом прокате. В 2017 году по их мотивам было создано шоу Magic Mike Live.
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