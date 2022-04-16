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Сальма Хайек станцует с Супер Майком

16 апреля
2022 год

Новости кино >>
16 апреля 2022
Сальма Хайек присоединилась к актерскому составу фильма «Последний танец Супер Майка» — третьей части кинофраншизы с Ченнингом Татумом в роли стриптизера Майка Лейна, сообщает Deadline.

Сальма Хайек станцует с Супер Майком
фото: Getty Images

Хайек заменит Тэнди Ньютон, выбывшую из проекта по семейным обстоятельствам. Подробности о ее роли и сюжете фильма не разглашаются.

Режиссером «Последнего танца Супер Майка» выступает Стивен Содерберг, снявший в 2012 году первую часть франшизы. За сценарий отвечает Рид Каролин, работавший над обеими частями. Премьера проекта состоится на стриминговом сервисе HBO Max.

Первые два фильма о «Супер Майке» собрали около 300 миллионов долларов в мировом прокате. В 2017 году по их мотивам было создано шоу Magic Mike Live.
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