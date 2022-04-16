Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон сыграют в сериале «Я существую»

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Фильм поставит Роуз Гласс, работавшая над хоррором «Спасительница»

Кристен Стюарт снимется в романтическом триллере о мире бодибилдинга

16 апреля

Сальма Хайек станцует с Супер Майком

Актриса снимется в третьей части кинофраншизы с Ченнингом Татумом в роли стриптизера Майка Лейна