Кейт Уинслет и ее дочь Миа Триплтон сыграют в сериале «Я существую»

Кейт Уинслет
и ее 21-летняя дочь Миа Триплтон вместе снимутся в третьем сезоне сериала Доминика Сэваджа «Я существую
» (I am), сообщает Variety
.
Антология «Я существую» рассказывает о женщинах, которые столкнулись с сильными эмоциональными переживаниями. В двух предыдущих сезонах сыграли Саманта Мортон
, номинированная на «Оскар» за драму «В Америке
», Джемма Чан
, известная по роли в «Вечных
», Летишиа Райт
(«Смерть на Ниле
»), Сюранн Джонс
(«Доктор Фостер
») и другие. Сериал выходит с 2019 года на британском телеканале Channel 4.
Каждый эпизод назван по имени главной героини. Серия с Уинслет получила название «Я — Рут». Съемки стартуют в конце апреля.
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Кейт Уинслет прокомментировала актёрскую карьеру дочери
Миа Триплтон — дочь Кейт Уинслет и режиссера Джима Триплтона, чей брак продлился с 1998 по 2001 год. Миа решила пойти по стопам матери и выбрала актерскую карьеру. Ранее они вместе снимались в исторической драме «Версальский роман
», а в 2020-м начинающая актриса получила самостоятельную роль в триллере «Тени
».
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