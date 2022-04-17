Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов»

Студия ufotable
только в феврале анонсировала
продолжение своего суперхита
«Истребитель демонов
», а уже балует поклонников тизером. Или просто дразнит, показывая пока лишь удары молота по наковальне.
Третий сезон охватит события арки «Деревня кузнецов», где изготавливают клинки для истребителей демонов люди в масках хёттоко
— с выпученными глазами и вытянутыми трубочкой губами. Каждое приключение Тандзиро заканчивается либо поломкой меча, либо потерей его режущих качеств, поэтому визит необходим для последующих приключений. Здесь юноша будет вновь упорно тренироваться по передовым методикам, но и познакомится с Мицури Канроджи и Муичиро Токито — столпами любви и тумана соответственно. Их вы можете увидеть на превью ролика или на персонажных постерах (Мицури
и Муичиро
).
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Подними красный фонарь: обзор второго сезона «Истребителя демонов»
«Истребитель демонов» — невероятно популярная манга Коёхару Готогэ
, выходившая с 2016-го по 2020 год. В 2019-м за экранизацию взялась студия ufotable — и уже позади примерно половина истории. Первый сезон охватил семь сюжетных арок и рассказал, как Тандзиро стал истребителем демонов, а его сестра Нэдзуко — демоницей. Фильм «Поезд «Бесконечный
» покрыл одноименную арку — и стал самым кассовым аниме в истории
. Второй сезон, с подзаголовком «Квартал красных фонарей» также посвящен одноименной арке, которая заканчивается на 99 томе (из 205). Для тех, кому невмоготу ждать продолжения, мы придумали несколько альтернатив
(помимо чтения уже завершившейся манги, конечно).
Несмотря на популярность серии, директор ufotable Хикари Кондо
сомневался, что студия будет оставаться на плаву — и пронес часть выручки мимо налоговой декларации. Однако был разоблачен, покаялся и выплатил всю необходимую сумму вместе со штрафом
.
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