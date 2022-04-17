Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов»

17 апреля
2022 год

Новости кино >>
17 апреля 2022
Студия ufotable только в феврале анонсировала продолжение своего суперхита «Истребитель демонов», а уже балует поклонников тизером. Или просто дразнит, показывая пока лишь удары молота по наковальне.



Третий сезон охватит события арки «Деревня кузнецов», где изготавливают клинки для истребителей демонов люди в масках хёттоко — с выпученными глазами и вытянутыми трубочкой губами. Каждое приключение Тандзиро заканчивается либо поломкой меча, либо потерей его режущих качеств, поэтому визит необходим для последующих приключений. Здесь юноша будет вновь упорно тренироваться по передовым методикам, но и познакомится с Мицури Канроджи и Муичиро Токито — столпами любви и тумана соответственно. Их вы можете увидеть на превью ролика или на персонажных постерах (Мицури и Муичиро).

Читать Подними красный фонарь: обзор второго сезона «Истребителя демонов»

«Истребитель демонов» — невероятно популярная манга Коёхару Готогэ, выходившая с 2016-го по 2020 год. В 2019-м за экранизацию взялась студия ufotable — и уже позади примерно половина истории. Первый сезон охватил семь сюжетных арок и рассказал, как Тандзиро стал истребителем демонов, а его сестра Нэдзуко — демоницей. Фильм «Поезд «Бесконечный» покрыл одноименную арку — и стал самым кассовым аниме в истории. Второй сезон, с подзаголовком «Квартал красных фонарей» также посвящен одноименной арке, которая заканчивается на 99 томе (из 205). Для тех, кому невмоготу ждать продолжения, мы придумали несколько альтернатив (помимо чтения уже завершившейся манги, конечно).

Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов»

Несмотря на популярность серии, директор ufotable Хикари Кондо сомневался, что студия будет оставаться на плаву — и пронес часть выручки мимо налоговой декларации. Однако был разоблачен, покаялся и выплатил всю необходимую сумму вместе со штрафом.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
what_a_world   17.04.2022 - 12:12
Вот именно этот сериал мне вообще не зашел( Как-то атака титанов понравилась, решила посмотреть что-то еще, но не понравилось, может, просто не мое читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
UfotableАнимацияаниме
фильмы
Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"Клинок, рассекающий демонов

фотографии >>
Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов» фотографии
Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов» фотографии
Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов» фотографии
Куй железо, пока Тандзиро: тизер третьего сезона «Истребителя демонов» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.
Борис Заволокин
15 апреля ушёл из жизни актёр Борис Заволокин.

День рождения >>

Валерия Дмитриева
Анастасия Жданова (II)
Ольга Жизнева
Эрнст Зорин
Даля Михелявичюте
Леонид Мозговой
Даниил Муравьев-Изотов
Елена Попова
Владимир Скворцов
Шон Бин
Дженнифер Гарнер
Кен Дукен
Руни Мара
Оливия Хасси
Уильям Холден
Марта Эггерт
все родившиеся 17 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram