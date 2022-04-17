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У комедии «Третий лишний» появится сериал-приквел

17 апреля
2022 год

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17 апреля 2022
У комедии «Третий лишний» появится сериал-приквел под названием «Тед». Проект о жизни плюшевого медведя снимет режиссер оригинальной дилогии Сет МакФарлейн, сообщает The Hollywood Reporter.

У комедии «Третий лишний» появится сериал-приквел
фото: К/ф «Третий лишний»

Действие развернется в 1993 году, когда момент славы Теда прошел. Медведь поселился у своего лучшего друга, 16-летнего Джона, который живет в Бостоне со своими родителями и двоюродным братом. Хотя Тед оказывает на парня далеко не лучшее влияние, он всегда готов прийти на помощь ему и его семье.

Джона сыграет Макс Буркхолдер, известный по сериалу «Родители». Компанию ему составят Скотт ГраймсСкорая помощь») и Джорджиа Уигэм13 причин почему»). МакФарлейн вновь озвучит плюшевого медведя.

Первый фильм дилогии был выпущен в 2012 году и заработал около 550 миллионов долларов при бюджете в 65 миллионов. Через три года состоялась премьера продолжения. Главную роль в проекте исполнил Марк Уолберг, а его партнершами были Мила Кунис и Аманда Сейфред.
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