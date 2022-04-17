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В разработку запущен новый проект о Каспере

17 апреля
2022 год

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17 апреля 2022

В разработку запущен новый проект о Каспере. Это будет многосерийный приключенческий хоррор, который переосмыслит историю дружелюбного привидения, сообщает Deadline.

В разработку запущен новый проект о Каспере
фото: К/ф "Каспер" (1995)

Сценарий к сериалу готовит Кай Ву, ранее работавший над «Ганнибалом» и «Флэшем». Шоу обещает быть более мрачным, чем предыдущие киноинтерпретации.

По сюжету, когда в маленький городок Этернал Фоллс прибывает новая семья, Каспер обнаруживает темные секреты, похороненных более сотни лет назад. По словам создателей, это будет история взросления, которая исследует, что значит быть живым. Премьера состоится на стриминговом сервисе Peacock.
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