Исполнилось 50 лет американскому режиссеру и актеру Элаю Роту

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 50 лет американскому хоррормейкеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Элаю Роту
, запомнившемуся зрителям по роли еврея-спортсмена Донни Доновитца в «Бесславных ублюдках
» Квентина Тарантино
.
Элай Рафаэль Рот
родился 18 апреля 1972 года в Ньютоне, расположенном в штате Массачусетс, в семье художницы и психиатра. В восемь лет во время просмотра «Чужого
» Ридли Скотта
ему стало плохо. Прочувствовав на себе то влияние, которое кино может оказывать на зрителя, мальчик твердо решил стать режиссером и вместе с братьями Адамом и Гейбом начал снимать короткометражные фильмы. Вместе они создали более 50 лент. После окончания Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете работал на съемочных площадках в качестве координатора, второго режиссера, редактора и ассистента режиссера, а также снимался в эпизодических ролях. В начале нулевых работал с Дэвидом Линчем
над его видеороликами.
В качестве актера дебютировал в 1996-м, сыграв в романтической комедии «У зеркала два лица
». На его счету более 30 ролей. Помимо «Бесславных ублюдков», засветился в фильмах «Парк юрского периода 2
», «Беспредельный террор
», «Токсичный мститель 4
», «2001 Маньяк
», «Сказки юга
», «Грайндхаус
» («Доказательство смерти
»), «Пираньи 3D
», «Афтершок
», «Всадник смерти в Доме вампиров
» и «Байки с помойки». Выступил в качестве ведущего и продюсера документального сериала «История хоррора с Элаем Ротом
».
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Режиссерский дебют Рота состоялся в 2003-м, когда вышел его первый хоррор «Лихорадка
». Далее последовали дилогия «Хостел
», «Зеленый ад
», «Хемлок Гроув
», «Кто там
», «Жажда смерти
» и «Тайна дома с часами
». В 2022-м должна выйти его новая работа «Бордерлендс
», основанная на популярной игровой серии. Был женат на актрисе Лоренсе Иззо. Обладатель 18 наград.
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