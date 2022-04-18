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Исполнилось 50 лет американскому режиссеру и актеру Элаю Роту

18 апреля
2022 год

Новости кино >>
18 апреля 2022

Сегодня, 18 апреля, исполнилось 50 лет американскому хоррормейкеру, режиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру Элаю Роту, запомнившемуся зрителям по роли еврея-спортсмена Донни Доновитца в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино.

Исполнилось 50 лет американскому режиссеру и актеру Элаю Роту
фото: timeout.com

Элай Рафаэль Рот родился 18 апреля 1972 года в Ньютоне, расположенном в штате Массачусетс, в семье художницы и психиатра. В восемь лет во время просмотра «Чужого» Ридли Скотта ему стало плохо. Прочувствовав на себе то влияние, которое кино может оказывать на зрителя, мальчик твердо решил стать режиссером и вместе с братьями Адамом и Гейбом начал снимать короткометражные фильмы. Вместе они создали более 50 лент. После окончания Школы искусств Тиш при Нью-Йоркском университете работал на съемочных площадках в качестве координатора, второго режиссера, редактора и ассистента режиссера, а также снимался в эпизодических ролях. В начале нулевых работал с Дэвидом Линчем над его видеороликами.

В качестве актера дебютировал в 1996-м, сыграв в романтической комедии «У зеркала два лица». На его счету более 30 ролей. Помимо «Бесславных ублюдков», засветился в фильмах «Парк юрского периода 2», «Беспредельный террор», «Токсичный мститель 4», «2001 Маньяк», «Сказки юга», «Грайндхаус» («Доказательство смерти»), «Пираньи 3D», «Афтершок», «Всадник смерти в Доме вампиров» и «Байки с помойки». Выступил в качестве ведущего и продюсера документального сериала «История хоррора с Элаем Ротом».

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Режиссерский дебют Рота состоялся в 2003-м, когда вышел его первый хоррор «Лихорадка». Далее последовали дилогия «Хостел», «Зеленый ад», «Хемлок Гроув», «Кто там», «Жажда смерти» и «Тайна дома с часами». В 2022-м должна выйти его новая работа «Бордерлендс», основанная на популярной игровой серии. Был женат на актрисе Лоренсе Иззо. Обладатель 18 наград.
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