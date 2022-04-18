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Закончились съемки «Врага» с Сиршей Ронан

18 апреля
2022 год

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18 апреля 2022
В Австралии подошли к концу съемки адаптации романа Иэна Рейда «Враг» (Foe) с Сиршей Ронан, Полом Мескалом и Лакитом Стэнфилдом. Согласно информации, опубликованной на сайте IMDb, психологический фантастический триллер Гарта Дэвиса находится в стадии пост-продакшена.

Закончились съемки «Врага» с Сиршей Ронан
фото: twitter.com

События картины развернутся в недалеком будущем, где корпорации и многочисленные проблемы с окружающей средой разрушают планету. Главными героями станут Джуниор (Мескаль) и Генриетта (Ронан), женатые семь лет и живущие уединённо на своей изолированной ферме. Однажды ночью в их дверь стучится незнакомец Терренс (Стэнфилд) и сообщает, что Джуниора случайно выбрали для путешествия на большую экспериментальную космическую станцию, вращающуюся вокруг Земли. Пока его не будет, жене не придется скучать, поскольку ей найдут знакомую компанию.

За адаптацию отвечают Дэвис и Рейд. Съёмки в штате Виктория стартовали в феврале. Премьеру следует ожидать на стриминговом сервисе Prime Video.
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