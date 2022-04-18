Комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус покажут на сервисе Start

На Start 21 апреля сразу после кинопроката выйдет романтическая комедия Софьи Карпуниной
«Хочу замуж
» с Милошем Биковичем
, Кристиной Асмус
и Сергеем Гилёвым
в главных ролях. В фильме также снялись Юлия Ауг
, Марина Александрова
, Олег Комаров
, Анастасия Уколова
, Агния Кузнецова
, Надежда Сысоева
и Анна Цуканова-Котт
, уточняет пресс-служба видеосервиса.
По сюжету у журналистки Любы (Асмус) все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт (Гилёв), скорая свадьба. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она звонит жениху с телефона случайного прохожего. Прохожим оказывается Сергей (Бикович), у которого жизнь тоже текла спокойно и размеренно до этого дня. Встреча запустит череду событий, которые полностью поменяют и жизнь Любы и Сергея, и их самих.
По словам Сергея Гилёва, его «герой — добрый человек, который думает, что невеста изменяет ему. Она пытается объяснить, что это не так, но мой герой воспитан не очень чуткими и приятными людьми, поэтому ему кажется, что все его обманывают. Так он всё и портит. А Кристина Асмус играет эту самую невесту. На площадке она учила меня целоваться. Поначалу ей казалось, что я это делаю слишком настойчиво. Я стал спокойнее, но тогда Кристине показалось, что я слишком вялый. И примерно час на холодном море мы искали "середину". Так Кристина лично срежиссировала наш поцелуй в этом фильме. А я-то не слишком опытный: до этого я в кино играл только очень плохих людей и просто не знал, как надо играть человека, который находится в ситуации взаимного согласия. Так, благодаря Соне Карпуниной и ее фильму, я стал немного лучше, как человек и актер».
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Мировая премьера фильма состоялась в Белграде в рамках юбилейного 50-го международного кинофестиваля Fest одновременно с российской премьерой.
«В Сербии очень тепло приняли фильм, а самое интересное, у аудитории, которая смотрела его на русском языке, не было языкового барьера. Юмор считывался, все шутки сработали. Думаю, фильм понравился зрителям юмором, колоритными персонажами, красивой картинкой и узнаваемыми ситуациями: [всем понятны] ревность, которая иногда доходит до абсурда, и страх, который в итоге можно преодолеть и победить любовью», —
считает Милош Бикович.
Самой юной актрисой на площадке стала восьмилетняя Клементина, дочь Софьи Карпуниной и Клима Шипенко
. «Клементина снималась в моей короткометражке "Ездок", которая также доступна на Start. Мне нравится с ней работать. На съемках "Хочу замуж" она очень старалась. Даже вызвалась прийти на озвучание и особенно интересовалась, когда ей заплатят за работу, —
улыбается режиссер. — Вообще у нас играют замечательные актеры, многих из них мы в таких амплуа еще не видели. Зрители писали, что открыли их с новой стороны и заодно узнавали себя. "Хочу замуж" — фильм жизненный и смешной за счет ситуационного юмора: каждый может представить себя в таких обстоятельствах».
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