Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус покажут на сервисе Start

18 апреля
2022 год

Новости кино >>
18 апреля 2022
На Start 21 апреля сразу после кинопроката выйдет романтическая комедия Софьи Карпуниной «Хочу замуж» с Милошем Биковичем, Кристиной Асмус и Сергеем Гилёвым в главных ролях. В фильме также снялись Юлия Ауг, Марина Александрова, Олег Комаров, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева и Анна Цуканова-Котт, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус покажут на сервисе Start

По сюжету у журналистки Любы (Асмус) все идет по плану: работа ведущей на телеканале, успешный и богатый жених Роберт (Гилёв), скорая свадьба. План катится к чертям, когда у Любы садится телефон, и она звонит жениху с телефона случайного прохожего. Прохожим оказывается Сергей (Бикович), у которого жизнь тоже текла спокойно и размеренно до этого дня. Встреча запустит череду событий, которые полностью поменяют и жизнь Любы и Сергея, и их самих.

По словам Сергея Гилёва, его «герой — добрый человек, который думает, что невеста изменяет ему. Она пытается объяснить, что это не так, но мой герой воспитан не очень чуткими и приятными людьми, поэтому ему кажется, что все его обманывают. Так он всё и портит. А Кристина Асмус играет эту самую невесту. На площадке она учила меня целоваться. Поначалу ей казалось, что я это делаю слишком настойчиво. Я стал спокойнее, но тогда Кристине показалось, что я слишком вялый. И примерно час на холодном море мы искали "середину". Так Кристина лично срежиссировала наш поцелуй в этом фильме. А я-то не слишком опытный: до этого я в кино играл только очень плохих людей и просто не знал, как надо играть человека, который находится в ситуации взаимного согласия. Так, благодаря Соне Карпуниной и ее фильму, я стал немного лучше, как человек и актер».

Читать интервью Сергей Гилёв: «Несмотря на предыдущий опыт, я опять на это попался»

Мировая премьера фильма состоялась в Белграде в рамках юбилейного 50-го международного кинофестиваля Fest одновременно с российской премьерой.

«В Сербии очень тепло приняли фильм, а самое интересное, у аудитории, которая смотрела его на русском языке, не было языкового барьера. Юмор считывался, все шутки сработали. Думаю, фильм понравился зрителям юмором, колоритными персонажами, красивой картинкой и узнаваемыми ситуациями: [всем понятны] ревность, которая иногда доходит до абсурда, и страх, который в итоге можно преодолеть и победить любовью», — считает Милош Бикович.

Комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем и Кристиной Асмус покажут на сервисе Start

Самой юной актрисой на площадке стала восьмилетняя Клементина, дочь Софьи Карпуниной и Клима Шипенко. «Клементина снималась в моей короткометражке "Ездок", которая также доступна на Start. Мне нравится с ней работать. На съемках "Хочу замуж" она очень старалась. Даже вызвалась прийти на озвучание и особенно интересовалась, когда ей заплатят за работу, — улыбается режиссер. — Вообще у нас играют замечательные актеры, многих из них мы в таких амплуа еще не видели. Зрители писали, что открыли их с новой стороны и заодно узнавали себя. "Хочу замуж" — фильм жизненный и смешной за счет ситуационного юмора: каждый может представить себя в таких обстоятельствах».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Назло бывшему: как снимали фильм «Хочу замуж»
Богатыри, чемпионы и Доктор Свисток: Какие российские фильмы покажут в кинотеатрах
Кристина Асмус и Милош Бикович исполнят главные роли в комедии «Хочу замуж»
Поиск по меткам
START
персоны
Марина АлександроваКристина АсмусЮлия АугМилош БиковичСергей ГилёвСофья КарпунинаОлег Комаров (II)Агния КузнецоваНадежда СысоеваАнастасия УколоваАнна Цуканова-КоттКлим Шипенко
фильмы
Хочу замуж

анонс

Скорбим

Людмила Елисеева
18 апреля ушла из жизни актриса Людмила Елисеева.
Маргарита Анастасьева
16 апреля ушла из жизни актриса Маргарита Анастасьева.
Борис Заволокин
15 апреля ушёл из жизни актёр Борис Заволокин.
Вячеслав Петриченко
12 апреля ушёл из жизни актёр Вячеслав Петриченко.

День рождения >>

Владимир Васильев (IV)
Георгий Вицин
Илья Исаев
Анастасия Калашникова
Светлана Немоляева
Любовь Румянцева
Екатерина Семёнова
Аглая Тарасова
Ирина Феофанова
Мария Белло
Джеймс Вудс
Эрик Робертс
Дэвид Теннант
Мелисса Джоан Харт
Барбара Хейл
Ежи Штур
все родившиеся 18 апреля >>

Афиша кино >>

Бумер
боевик, драма, криминальный фильм
Россия, 2003
Бумер. Фильм второй
боевик, драма, криминальный фильм, мелодрама
Россия, 2005
Казнь
криминальный фильм, триллер
Россия, 2021
Королевская битва
боевик, драма, научная фантастика, триллер, фильм ужасов, экранизация
Япония, 2000
Оторви и выбрось
боевик, комедия
Россия, 2021
Отчаянные мстители
военный фильм, драма, фэнтези
Италия, Бельгия, 2021
Волк
детектив, драма, триллер
Великобритания, Ирландия, Польша, 2021
Слэпфейс
триллер, фильм ужасов
США, 2021
Тед К. Унабомбер
биография, драма, криминальный фильм
США, 2021
Этот новый мир
комедия, семейное кино
Франция, 2021
Братцы Кролики: Пасхальный переполох
комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
Первый Оскар
военный фильм, драма
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram