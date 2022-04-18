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Александра Никифорова займется психиатрией

18 апреля
2022 год

Новости кино >>
18 апреля 2022
На ТВЦ 22 апреля состоится премьера детектива Карена Захарова «Тихие воды» с Александрой Никифоровой в главной роли, сообщает пресс-служба канала.

Александра Никифорова займется психиатрией
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»


В новом мини-сериале звезда «Анны-детектива» предстанет в образе бывшего полицейского психиатра Киры Устьяновой. Она устраивается в элитную частную клинику, которая в обстоятельствах строжайшей секретности лечит богатых клиентов от неврозов и расстройств пищевого поведения. Однажды героиня становится свидетелем нападения террориста — в бассейн, где она находилась, ворвался мужчина, и в безумном порыве начал стрелять. Она пытается его усмирить, но сама чуть не становится его жертвой. Кира понимает, что за этим поведением стоит нечто большее, чем психические отклонения, из-за чего вновь оказывается втянута в расследование, которым руководит ее бывший муж Алексей (Алексей Демидов). Кира и Дмитрий – ее бывший коллега и друг (Филипп Бледный) пытаются препятствовать закрытию дела и докопаться до правды. А Алексей, тем временем, не теряет надежды вернуть бывшую супругу.

«Кира раньше работала вместе с моим персонажем Дмитрием, и он прислушивается к ней, советуется, просит помощи. Этот герой привлек меня своим дотошным подходом к решению вопросов, профессионализмом. Он рассудительный, глубокий, человек, который в расследовании способен из осколков собрать единую картинку, как мозаику», — рассказал о своем персонаже Филипп Бледный.

Александра Никифорова займется психиатрией
фото: пресс-служба телеканала «ТВ Центр»

Роль террориста Фёдора сыграет Илья Носков. По его словам, это первая его роль подобного плана. «Фёдор — одержимый человек. Он был влюблен в женщину, потерял голову от любви и потом много чего натворил, его ничто не останавливает, вплоть до убийства. Он нападает, потому что защищается. У моего персонажа есть главная цель, а все остальное – средства. Для других людей он выглядит безумным и ненормальным. Но у каждого есть своя логика, система координат, и для каждого она правдива», — говорит актер.

В сериале также заняты Глафира Тарханова, Александра Проскурина, Илья Бледный, Антон Афанасьев, Сергей Стёпин, Диана Енакаева, Мария Романова и Константин Третьяков.
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