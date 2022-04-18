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«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля

18 апреля
2022 год

Новости кино >>
18 апреля 2022

Новый оригинальный сериал Okko «Оффлайн» стартует 27 апреля. Согласно пресс-службе платформы, главные роли в десятисерийном детективном триллере Кирилла Плетнёва исполнили Никита Ефремов, Денис Шведов, Полина Максимова, Никита Кологривый и Риналь Мухаметов, а компанию им составили Алёна Константинова, Игорь Черневич, Полина Пушкарук, Алексей Шевченков, Дмитрий Ульянов и Анна Каменкова.

«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля
фото: пресс-служба Okko

Героям сериала предстоит столкнуться с последствиями своей двойной жизни. У всех есть семьи, близкие и любимые люди, есть работа и репутация — и никто не хочет потерять все это, когда станет известно, что они торгуют наркотиками в секретном приложении BeHappy. И в то же время никому не хочется расстаться со своей жизнью, пока неизвестный убийца ведет охоту. Постоянная жизнь на грани, постоянный страх быть пойманным или даже убитым, постоянные подозрения — убийцей может быть любой. Все это заставляет героев совершать поступки, на которые они никогда бы не пошли в обычной жизни.

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По сюжету пользователи BeHappy сталкиваются с серьезным противником, который прячется под именем Анонимус. Он сообщает им, что сумел раскрыть данные всех, кто когда-либо пользовался этим приложением и теперь он дает им выбор – пойти в полицию и во всем признаться или сыграть в игру со смертью. Что будет, если в этой игре проиграть, становится ясно, когда пользователи BeHappy получают фото кладмена с перерезанным горлом.



Съемки «Оффлайна» прошли в 2021 году в Москве и Калининграде.
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«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля фотографии
«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля фотографии
«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля фотографии
«Оффлайн» Кирилла Плетнёва с Никитой Ефремовым и Денисом Шведовым стартует 27 апреля фотографии
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