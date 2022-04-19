Джейсон Момоа соберет из кубиков «Майнкрафт»

Джейсон Момоа
сыграет в экранизации видеоигры Minecraft, уверяет Variety
.
За постановку игровой ленты возьмется режиссер Джаред Хесс («Супер Начо
»). Мэри Пэрент и Рой Ли
выступят продюсерами, за производство отвечает Warner Bros.
«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011 году шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров.
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О киноадаптации популярной песочницы начали говорить более семи лет назад. На место режиссера претендовали Шон Леви
и Роб Макэлхенни
, среди сценаристов числились Джейсон Фукс и братья Аарон и Адам Ни, а главная роль долгое время была закреплена за Стивом Кареллом
.
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