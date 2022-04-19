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Джейсон Момоа соберет из кубиков «Майнкрафт»

19 апреля
2022 год

Новости кино >>
19 апреля 2022
Джейсон Момоа сыграет в экранизации видеоигры Minecraft, уверяет Variety.

Джейсон Момоа соберет из кубиков «Майнкрафт»
фото: comicbook.com

За постановку игровой ленты возьмется режиссер Джаред Хесс («Супер Начо»). Мэри Пэрент и Рой Ли выступят продюсерами, за производство отвечает Warner Bros.

«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011 году шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров.

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О киноадаптации популярной песочницы начали говорить более семи лет назад. На место режиссера претендовали Шон Леви и Роб Макэлхенни, среди сценаристов числились Джейсон Фукс и братья Аарон и Адам Ни, а главная роль долгое время была закреплена за Стивом Кареллом.
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№ 1
kriv_co   19.04.2022 - 12:06
Ааххахахаа, как-то я вообще не представляю себе Маммоа в роли в таком фильме))) Но вообще будет забавно, я за такой коллаб читать далее>>
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