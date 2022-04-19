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«Лепрекона» ожидает возрождение

19 апреля
2022 год

Новости кино >>
19 апреля 2022
«Лепрекон» получит продолжение. За новый фильм будет отвечать студия Lionsgate, уточняет портал Bloody Disgusting.

Кто возьмется за постановку, пока неизвестно. Ранее возможностью переосмыслить сюжет интересовался Даррен Линн Боусман. Он даже обещал вернуть в популярную хоррор-серию Уорвика Дэвиса.

«Лепрекона» ожидает возрождение

Первую часть снял в 1993 году режиссер Ливи Айзекс для студии Trimark. По сюжету освободившийся в наше время от векового заклятья гном ищет украденное у него золото, попутно отправляя на тот свет всех, кто ему мешает, а противостоит ему Тори Рединг. Последнюю воплотила Дженнифер Энистон, а Уорвик Дэвис сыграл главного героя.

Впоследствии Дэвис возвращался к популярному персонажу в пяти сиквелах. В 2014-м серию перезапустили без его участия, из-за чего седьмая и восьмая части уже не пользовались большой популярностью.
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«Лепрекона» ожидает возрождение фотографии
«Лепрекона» ожидает возрождение фотографии
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