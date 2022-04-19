«Лепрекона» ожидает возрождение

«Лепрекон
» получит продолжение. За новый фильм будет отвечать студия Lionsgate, уточняет портал Bloody Disgusting
.
Кто возьмется за постановку, пока неизвестно. Ранее возможностью переосмыслить сюжет интересовался Даррен Линн Боусман
. Он даже обещал вернуть в популярную хоррор-серию Уорвика Дэвиса
.
Первую часть снял в 1993 году режиссер Ливи Айзекс для студии Trimark. По сюжету освободившийся в наше время от векового заклятья гном ищет украденное у него золото, попутно отправляя на тот свет всех, кто ему мешает, а противостоит ему Тори Рединг. Последнюю воплотила Дженнифер Энистон
, а Уорвик Дэвис сыграл главного героя.
Впоследствии Дэвис возвращался к популярному персонажу в пяти сиквелах. В 2014-м серию перезапустили без его участия, из-за чего седьмая и восьмая части уже не пользовались большой популярностью.
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