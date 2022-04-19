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Дерек Колстад адаптирует для кино игру Streets of Rage

19 апреля
2022 год

Новости кино >>
19 апреля 2022

Дерек Колстад напишет сценарий для адаптации игры Streets of Rage, сообщает Deadline.

Дерек Колстад адаптирует для кино игру Streets of Rage
фото: polygon.com

Продюсированием игрового фильма займутся продюсеры компаний dj2 Entertainment и Escape Artists.

Битемап, разработанный и изданный компанией Sega, дебютировал в 1991 году на домашней игровой консоли Genesis. Игра рассказывает о бывших полицейских, которые борются с преступным синдикатом. За время своего существования у Streets of Rage появилось несколько сиквелов на Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Последняя часть Streets of Rage 4, вышедшая в апреле 2020-го, может похвастаться тем, что было продано более 2,5 миллионов копий по всему миру.

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На счету Колстада уже с десяток сценариев к грядущим экранизациям игр, включая Hitman, Just Cause, Splinter Cell и My Friend Pedro.
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