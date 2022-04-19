Андрей Фролов снимается в детективе «Алиби Феникса»

Андрей Фролов снимается в мини-сериале Дмитрия Аверина «Алиби Феникса», к чьим съемкам приступила кинокомпания «Триикс Медиа». Согласно пресс-службе Пятого канала, это еще одна новинка в линейке четырехсерийных детективов выходного дня.
Зрителям поведают о бывшем майоре полиции. Георгий Белоног живет отшельником на берегу Финского залива в вагончике. Пять лет назад без вести пропал отец Жоры. Местный прокурор быстро закрыл дело о пропаже и объявил его погибшим. Помимо этого, возлюбленная Жоры без объяснения причины внезапно разрывает с ним отношения и уезжает в Москву. Герой замыкается в себе. Единственный, с кем он может разделить свою боль – верный пес Каспер. Когда спустя пять лет в город приезжает новый прокурор, то выясняется, что это муж сестры Жоры. На руках у него папка с компроматом на местного авторитета. А тут еще и бывшая возлюбленная возвращается.
«Мы начали очень интересный проект, поскольку такой формат необычен для Пятого канала. Это не просто детектив, а настоящая шекспировская драма о возмездии. Сериал масштабен и соединяет в себе множество локаций и сложных действий. У нас будут пожары, гонки на мотоциклах, трюки на воде и под водой — будем нырять на дно Ладожского озера. Это совершенно не павильонный проект. И несмотря на остросюжетность, сериал получается очень семейный – ведь у нас в центре внимания две семьи, их взаимоотношения. Один из главных героев – ребенок, что тоже потребует особой внимательности на площадке. В общем, будет горячо! Кстати, одно из первых названий сериала было "Горячий песок" — ведь главный герой живет фактически на пляже Финского залива», — рассказал режиссер Дмитрий Аверин.
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